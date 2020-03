24H sur GAMERGEN.COM : la date de FF VII Remake maintenue, du changement dans Pokémon GO, et les jeux PS4 compatibles sur PS5

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 20 mars 2020 ?

Pas d’inquiétude concernant Final Fantasy VII Remake, Square Enix a (re)précisé que le titre verra le jour le 10 avril prochain. À côté de cela, Niantic s'est adapté au confinement et a modifié certaines choses dans Pokémon GO, et Sony Interactive Entertainment a fait le point sur les jeux PS4 tournant sur PS5.

Dans le reste de l'actualité, quelques informations sur Marvel's Spider-Man 2 auraient fuité, le gouvernement et Orange veulent repousser le lancement de Disney+ en France, YouTube va réduire la qualité du débit vidéo en Europe, Child of Light sera bientôt offert sur PC, plus 30 millions de joueurs ont testé Call of Duty: Warzone, nous nous sommes penchés sur les sorties du jour en France, et diverses vidéos de One Piece : Pirate Warriors 4 ont été partagées.

Pour finir, ne loupez pas notre bon plan du moment : BON PLAN sur GOG.com : Mable & The Wood offert et 27 autres jeux gratuits