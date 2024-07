2K : Après Mafia, le studio prépare encore un remake

Il y a près de quatre ans, 2K Games lançait Mafia: Definitive Edition, remake du jeu de 2002 assuré par Hangar 13. Un titre excellent qui a remis le premier volet de la trilogie au goût du jour et qui a visiblement inspiré son éditeur, car un remake d'un autre jeu vidéo est apparemment en chantier.

2K Games n'a rien officialisé pour le moment, mais le motion capture animator Brett Shupe a fait une boulette sur son compte LinkedIn. Comme l'a repéré MP1ST, Brett Shupe a listé sur son profil plusieurs projets qu'il a effectué chez 2K, mais également ceux en cours. Nous retrouvons sans surprise le prochain jeu Mafia, un nouveau BioShock, un énième jeu de sport, mais également un remake non annoncé ! L'employé a déjà retiré cette ligne de son C.V., mais le mal est fait.

Reste désormais à savoir quel jeu aura droit à son remake dans le catalogue de 2K Games. MP1ST, tout comme nous, espère revoir Spec Ops: The Line, qui a été retiré des boutiques en début d'année. Mais l'éditeur possède un tas de licences bien plus populaires comme BioShock et Borderland (mais également XCOM, Civilization, The Darkness, etc.). En tout cas, à moins d'un remake d'une énorme franchise, il vaut mieux que 2K évite de trop teaser, sa dernière annonce a déçu de nombreux fans.

En attendant que 2K Games officialise ce mystérieux projet, vous pouvez retrouver Mafia: Definitive Edition à partir de 9,50 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.