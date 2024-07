.45 Parabellum Bloodhound : le développeur de VA-11 Hall-A dévoile un nouveau jeu au gameplay original

Sukeban Games jouit déjà d'une belle réputation auprès des joueurs appréciant les histoires et gameplay originaux et le beau pixel art. Après VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action, le studio développe une suite, N1RV Ann-A: Cyberpunk Bartender Action, mais ce n'est pas ce jeu qui fait parler de lui aujourd'hui.

Sukeban Games dévoile .45 Parabellum Bloodhound, présente comme un jeu d' « Active Time Action ». Concrètement, le joueur se déplace en temps réel jusqu'à ce que la barre d'action se remplisse, puis il est possible d'arrêter le temps pour préparer ses actions. Un système inspiré des Parasite Eve de Square Enix, mais à la sauce de Kiririn Light. L'histoire suivra Reila Mikazuchi, une mercenaire dont l'heure de gloire est passée, mais décide de replonger dans cet univers violent. Sukeban Games prévoit sept chapitres, cinq d'entre eux sont déjà jouables du début à la fin et le scénario est finalisé, mais le studio ne dévoile aucune date de sortie pour le moment.

.45 Parabellum Bloodhound est attendu sur PC, Kiririn Light est directeur du jeu et scénariste, un ami anonyme est programmeur et cocréateur du jeu, Merengoll et Juneji (déjà sur VA-11 Hall-A) seront respectivement artiste et compositrice. Quelques chanceux pourront déjà mettre les mains sur le jeu lors du BitSummit Drift de Kyoto du 19 au 21 juillet prochain. Nous aurons droit à la première bande-annonce le 19 juillet, à l'ouverture du salon.

En attendant la sortie de .45 Parabellum Bloodhound, vous pouvez retrouver VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action à 13,99 € sur GOG.com.