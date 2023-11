Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 45) : un FPS pourtant décrié en tête

Le S.E.L.L. reprend ses bonnes habitudes et dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France dès le lundi matin. Un classement hebdomadaire marqué par l'arrivée d'un nouveau titre, qui occupe directement trois places du Top 5, dont la plus haute position, et ce malgré les critiques.

Call of Duty: Modern Warfare III est donc en tête des ventes sur PlayStation 5, mais il est aussi troisième sur PS4 et quatrième sur Xbox Series X/One. Dans le reste du Top 5, nous retrouvons deux titres déjà bien connus, à savoir Super Mario Bros. Wonder en seconde position et Marvel's Spider-Man 2 en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 11 novembre 2023 :