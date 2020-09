ACER : les Predator Orion vont bénéficier des RTX 30

ACER est loin d’être le seul à avoir réagi à l’officialisation de la seconde génération de GPU RTX. ASUS a dégainé en annonçant trois gammes compatibles tandis que MSI mettait en avance deux séries. Cela dit ACER est sans doute le plus avare en détail des constructeurs.

La marque s’est contentée d’annoncer que l’ensemble de la gamme Predator Orion s’équipera des GPU exhibés par NVIDIA. Inutile de préciser qu’avec si peu d’informations ACER n’a pas communiqué quoi que ce soit au sujet des prix et des dates de sorties. Il faudra donc observer avec attention les prochains modèles de Predator et attendre des annonces plus solennelles.

En parlant de Predator Orion, vous pourrez trouver un Orion 5000 (IntelCore i7-8700K, 16 Go DDR4, 256 Go SSD, RTX 2080 8 Go GDDR6) à 3 485,58 € sur Amazon.