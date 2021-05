Acer dévoile sa tours gaming Predator Orion 3000

Acer a profité de sa conférence annuelle Next@Acer pour dévoiler ses nouvelles tours pour gamers, dont le Predator Orion 3000, qui embarque une configuration moderne pour faire tourner tous les jeux vidéo du moment, et pas seulement. Il dispose en effet d'un Intel Core i7 de 11e génération et d'une GeForce RTX 3070, rien que ça !

Le PC peut également embarquer jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 3200 Hz, ce qui est largement suffisant pour jouer, streamer ou faire du montage vidéo. Le GPU de NVIDIA utilise pour appel la technologie Ampère avec des Ray Tracing Core et Tensor Cores améliorés, compatible avec le DLSS et le RTX donc. Pour refroidir tout cela, Acer a placé dans le PC un ventilateur FrostBlade de 92x92 mm, et le constructeur met de la couleur avec des LED RGB intégrées au ventilateur. Une option à régler via PredatorSense, permettant également d'influer sur les barres lumineuses à l'avant du boîtier. Le Predator Orion 3000 dispose enfin de l'Intel Killer E2600 pour une connexion haute performance, du Wi-Fi 6 avec MU-MIMO, des ports USB 3.2 Gen2, Type-A et Type-C, de l'audio DTS:X Ultra, et la tour arbore également, en option, un panneau latéral en verre EMI pour admirer les composants. Côté stockage, nous retrouvons un SSD PCIe NVMe (1 To x2) et jusqu'à 6 To de HDD (3 To x2).

Le Predator Orion 3000 sera disponible dans le courant du mois d'octobre 2021, les prix débutant à 949 €. Vous pourrez l'accompagner d'un clavier gaming vendu sur Amazon.