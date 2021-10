Acer présente ses projecteurs gaming 4K Predator GD711 et GM712

Acer vient de présenter aujourd'hui deux projecteurs gaming, compatibles avec les ordinateurs et consoles de salon. Le constructeur met notamment en avant le Predator GD711, un modèle LED 4K avec des couleurs représentant 125 % de Rec. 709 pour « des niveaux impressionnants de saturation des couleurs ».

Acer annonce une luminosité de 4 000 lumens LED avec un contraste dynamique élevé grâce au HDR10. Le mode standard affiche une résolution en 4K (3840 x 2160), mais le Predator GD711 dispose également de modes pour le jeu, un premier pour les scènes lumineuses et un autre pour les scènes sombres. Le taux de rafraîchissement variable est de 120 Hz en 1080p sur consoles et 240 Hz en 1080p sur PC, avec 23 dB en mode Eco. Le ratio de projection est de 1,22, le constructeur recommande un affichage de 100 pouces avec un recul de 2,7 m. Le projecteur embarque au passage un haut-parleur de 10 W et une télécommande avec un revêtement antimicrobien. Acer annonce une durée de vie de 30 000 heures et précise que le modèle dispose de deux ports HDMI 2.0, d'une sortie audio et de trois ports USB Type-A.

Par ailleurs, Acer propose un autre modèle, le Predator GM712, un modèle à lampe affichant du 4K avec une luminosité de 3 600 lumens ANSI. Ce dernier sera disponible en janvier 2022 à partir de 1 399 €, tandis que le Predator GD711 arrivera dès décembre 2021, contre 1 499 €. Vous pouvez retrouver des PC gaming Acer sur Amazon.