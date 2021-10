Acer présente son bureau gaming Predator avec des supports bien pratiques

Acer vend des PC, et il faut bien un meuble pour les poser et jouer tranquillement. Le constructeur dévoile aujourd'hui le bureau gaming Predator PDG110, qui mesure 1,40 m de large pour y poser un tas d'équipement, mais ce modèle dispose également de plusieurs supports.

Les utilisateurs retrouvent en effet un support pour ranger les manettes et autres accessoires, un support de casque, un porte-gobelet et même un plateau à l'arrière pour les adaptateurs secteurs. Acer affirme que son bureau peut supporter une charge jusqu'à 120 kg, et les joueurs auront le choix entre deux surfaces : un revêtement en fibre de carbone facile à nettoyer ou une surface en tapis de souris Predator personnalisée.

Ce bureau Predator Gaming Desk (PGD110) d'Acer sera lancé dans le courant du mois de décembre 2021, contre 229 €. Vous pouvez retrouver des manettes pour PC sur Amazon.