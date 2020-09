ASUS annonce sa nouvelle gamme de cartes graphiques NVIDIA RTX 30

NVIDIA ayant montré il y a à peine quelques heures ses nouveaux GPU estampillés RTX 30, ASUS a pris la parole pour montrer les nouveautés qu’il a confectionnées en conséquence. Ce ne sont pas moins de trois cartes graphiques que le fabricant a présentées ce soir. Pour l’essentiel, les créations d’ASUS se sont concentrées sur de nouveaux systèmes d’alimentation et de refroidissement.

Le modèle ROG Strix a été les premier dévoilé. Hormis les améliorations apportées à la structure des ventilateurs, nous avons pu apprendre qu'il est le seul des trois à avoir accès à la fois aux RTX 3070, 3080 et 3090. Par rapport à son prédécesseur, le GPU connaît également des changements d’un point de vue esthétique et dans ses fonctionnalités.

Les GPU TUF Gaming 3080 et 3090 sont quant à eux destinés à la durabilité et à la fiabilité, comme le veut la gamme. Les ventilateurs ont par exemple été optimisés pour limiter les turbulences et le fabricant nous promet des composants de qualité militaire. L’ASUS Dual GeForce RTX 3070 vient conclure cette présentation. Ce GPU se veut pour sa part épuré. ASUS vante d’ailleurs sa facilité d’installation et son fonctionnement simplifié. Comme pour les accessoires, ASUS n’a pas donné de date de commercialisation.

