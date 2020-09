ASUS détaille ses nouveaux accessoires avec des écrans, une souris et un micro-casque

Après NVIDIA, c’était au tour d’ASUS de faire de grosses annonces bien juteuses. Ce fut le cas assurément et nous pouvons même dire que la marque s’est fait très plaisir avec les accessoires qui se sont tout simplement bousculés. ASUS a commencé avec beaucoup d’assurance en montrant son nouveau ROG Swift PG259QN. Derrière ce nom se cache un moniteur 24,5" déjà annoncé, mais qui se dévoile un peu plus avec ses 360 Hz en taux de rafraîchissement et sa milliseconde de temps de réponse en GTG. « Le moniteur gaming le plus rapide au monde » c’est ainsi qu’ASUS qualifie sobrement son appareil.

L’écran a par ailleurs un cousin germain, le ROG Swift PG259QNR, qui possède les mêmes caractéristiques, mais a également le NVIDIA Reflex Latency Analyzer (qui permet d’analyser la latence des périphériques, du PC et de l’écran) et le ROG Desk Mount Kit, un pied spécial destiné à faire gagner de l’espace au niveau des pieds. La liste des moniteurs s’est achevée avec l’annonce du ROG Swift PG259Q. Cet autre écran de 32" a quant à lui un taux de rafraîchissement de 175 Hz ainsi qu’une compatibilité G-Sync et ELMB-Sync.

ASUS avait beaucoup moins de choses à nous montrer concernant les claviers, mais une annonce de taille malgré tout : l’arrivée des switchs mécaniques ROG RX Red. Avec un point d’actionnement à 1,5 mm, le fabricant nous assure détenir un bouton plus rapide que les claviers mécaniques traditionnels. Et histoire de joindre l’utile à l’agréable, la société nous a montré le ROG Strix Scope RX, tout premier clavier à bénéficier des nouveaux switchs. Nous apprécions assez la petite attention sous forme de port USB à l’arrière du clavier. Idéal pour recharger un téléphone ou brancher sa souris.

Du côté des souris, ASUS lance la ROG Keris Wireless. Le mulot a été visiblement pensé pour la légèreté puisqu’il ne pèse que 79 g. Il a également été conçu pour les droitiers qui cherchent une souris polyvalente bénéficiant de ses trois modes de connexion : Ultrafast 2,4 GHz, energy efficient Bluetooth LE ou Wired USB. Pour ceux qui veulent du premium, le plastique utilisé pour le clic droit et gauche ferra aussi l’affaire. Quitte à exiger le meilleur, ASUS avait aussi en réserve le ROG Scabbard II, un tapis de souris surtout mis en avant pour la protection qu’il offre.

La liste des accessoires s’est achevée avec le micro-casque ROG Delta S. Le casque embarque avec lui la technologie MQA réputée pour retranscrire le moindre son avec véracité et aussi une technologie de suppression sonore pour le micro, qui empêche ceux vous écoutant de partager les bruits de fond. La seule chose qui manquait finalement à cette longue liste, c’était une date de sortie pour tous ces accessoires. Stay tuned comme dirait l’autre.

