Acer présente le Predator Helios Neo 14 avec un processeur Intel Core Ultra

Acer continue de dévoiler de nouveaux ordinateurs portables pour gamers. Après le Nitro 14 et le Nitro 16, le constructeur taïwanais dévoile le Predator Helios Neo 14, un laptop gaming équipé d'un processeur Intel Core Ultra 9 185H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070.

Voici ce qu'il faut retenir de l'Acer Predator Helios Neo 14 :

La gamme Predator Helios Neo a enrichi son offre avec un modèle le plus compact à ce jour, sans compromis sur les performances. Même avec un design plus élégant et plus mobile que les modèles de 16 et 18 pouces, le nouveau Predator Helios Neo 14 offre des performances impressionnantes grâce à un processeur Intel Core Ultra 9 185H qui dispose de capacités d'accélération IA dédiées et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable qui prend en charge le DLSS 3.5 alimenté par l'IA.

Bénéficiant de la synergie entre les performances thermiques améliorées, l'optimisation de l'efficacité du système et des graphismes assistés par l'IA, les utilisateurs bénéficieront également de performances graphiques exceptionnelles et réalistes pour le gaming ou le travail, et ce même en déplacement. Proposé avec des différentes dalles d’écran jusqu'au WQXGA (3072x1920) à 165 Hz, une prise en charge à 100 % du spectre de couleurs sRGB, et la compatibilité NVIDIA G-SYNC, les images sont impressionnantes de réalisme et procure une grande netteté dans les détails pour toutes les applications créatives et les jeux, même lorsque les paramètres d’affichage sont poussés à l’extrême.

Pour que les utilisateurs puissent exploiter pleinement les capacités de performance haut de gamme du Predator Helios Neo 14, il est équipé de solutions de refroidissement adaptées avec un système à double ventilation impliquant un ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération, la technologie Vortex Flow, une graisse thermique à base de métal liquide appliquée au niveau du processeur et des caloducs à large capacité pour une meilleure extraction de la chaleur et une plus grande capacité de refroidissement. Il dispose aussi de la connexion Intel Killer Wi-Fi 6E, d’un port USB Type-C toutes fonctions avec ThunderBolt 4, et d’un lecteur de carte MicroSD pour rester parfaitement connecté.

Les communications audio et vidéo sur le Predator Helios Neo 14 ont également été améliorées avec l'IA grâce à la technologie Acer PurifiedVoice 2.0 qui élimine les interférences indésirables en arrière-plan grâce à sa configuration à trois microphones, et Acer PurifiedView webcam qui permet une amélioration assistée par l’IA de la qualité vidéo. L'assistance aux tâches IA dans Copilot sous Windows est facilement accessible par un simple clic sur la touche Copilot. Pour accéder aux fonctionnalités IA, il suffit de consulter la nouvelle « Experience Zone » de l'application PredatorSense : les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser les paramètres de l'ordinateur, les effets d'éclairage du clavier et gérer les performances du système.