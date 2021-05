Acer dévoile son ordinateur portable Predator Helios 500

Acer continue de dévoiler ses nouveautés lors de la conférence Acer@Next et il présente désormais le Predator Helios 500, un PC portable gaming avec un processeur Intel Core i9 de 11e génération overclockable, une carte graphique RTX 3080 et 64 Go de mémoire vive DDR4 à 3 200 MHz.

En plus de cela, le Predator Helios 500 dispose d'un stockage élevé avec deux SSD PCIe NVMe en RAID 0 et un disque dur SATA. Mais Acer laisse surtout le choix concernant l'écran, un modèle de 17,3 pouces, mais en 4K ou en Full HD :

Un écran 4K Mini LED 120 Hz , bénéficiant de la technologie AUO AmLED qui prend en charge la gradation locale du spectre entier de luminosité, comparable au Vesa DisplayHDR 1 000, ce qui permet une saturation des couleurs et un contraste haut de gamme.

, bénéficiant de la technologie AUO AmLED qui prend en charge la gradation locale du spectre entier de luminosité, comparable au Vesa DisplayHDR 1 000, ce qui permet une saturation des couleurs et un contraste haut de gamme. Un écran FHD 360 Hz ultrarapide bénéficiant de la technologie AUO avec un temps de réponse de 3 ms pour une meilleure fluidité d'image.

Le Predator Helios 500 embarque par ailleurs l'Acer PowerGem, avec un alliage métal-polymère placé au-dessus du CPU pour évacuer la chaleur. Le système Vortex Flox avec son ventilateur 3D AeroBlade est là pour redistribuer le flux d'air vers les composants majeurs et améliorer les performances, tandis que PredatorSense permet d'activer l'éclairage et personnaliser les barres lumineuses et le rétroéclairage RGB du clavier pour chaque tour. Les touches ZQSD peuvent quant à elles être remplacées par des modèles Racing ou MagForce, avec des switches mécaniques MagTek réagissant comme des joysticks. Nous retrouvons également un HDMI 2.1, un Mini DisplayPort 1.4, deux Thunderbolt 4 Type-C, trois USB 3.2 Gen2, un port RJ45, un contrôleur Ethernet Intel Killer E3100G, un Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i et un Control Center 2.0, sans oublier l'audio DTS:X Ultra et un son Surround 3D virtuel.

Le Predator Helios 500 d'Acer sera disponible au mois de juin 2021, avec des prix à partir de 2 499 €. Vous pouvez également retrouver des souris gaming sur Amazon.