Ad Infinitum : une courte vidéo de gameplay chaotique pour le jeu d'horreur

En 2015, Hekate dévoilait Ad Infinitum, un jeu d'horreur à la première personne qui nous emmènera dans les tranchées, pendant la Première Guerre mondiale. Un titre qui avait refait parler de lui l'année dernière à l'occasion du Nacon Connect 2021, car oui, il sera édité par Nacon. Et le revoilà un an plus tard.

Le Nacon Connect 2022 qui s'est tenu cette semaine a en effet été l'occasion de revoir Ad Infinitum au travers d'une courte bande-annonce de gameplay. C'est évidemment sombre et sanglant, la guerre ne change jamais, qu'importe l'époque, mais les joueurs devront ici tenter de comprendre si ce qu'ils voient est réel ou fictif. Nous incarnerons un soldat allemand traumatisé par les horreurs de la guerre dans des tranchées chaotiques, avec des pièges et des monstres.

Il faudra encore patienter avant de mettre les mains sur le jeu, la date de sortie d'Ad Infinitum est fixée au 20 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez également retrouver NecroVision, FPS horrifique et fantastique dans les tranchées, à 4,99 € sur GOG.com.