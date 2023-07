Ad Infinitum : date de sortie, bande-annonce et Nightmare Edition pour le FPS horrifique dans les tranchées

L'éditeur Nacon et le développeur Hekate planchent depuis un moment sur Ad Infinitum, un jeu d'horreur à la première personne qui nous replongera dans l'Enfer des tranchées pendant la Grande Guerre. Un titre attendu pendant un temps en avril 2023, mais qui a été repoussé à la rentrée, dans le courant du mois de septembre.

Aujourd'hui, les studios reviennent en grande pompe pour donner de nouvelles informations sur leur survival-horror. La date de sortie d'Ad Infinitum est fixée au 14 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et nous avons même droit à une bande-annonce inédite à découvrir ci-dessus. En plus de cela, les développeurs dévoilent la Nightmare Edition, une version numérique qui inclut le jeu en accès anticipé de 48 heures, la bande originale, un artbook numérique et une réduction de 10 %.

Si vous préférez les versions physiques, vous pouvez également précommander Ad Infinitum à 39,99 € à la Fnac.