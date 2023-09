Ad Infinitum nous retourne l'estomac avec sa nouvelle vidéo

Mine de rien, Ad Infinitum arrive la semaine prochaine, il était temps pour Nacon et Hekate de faire monter la hype avec une nouvelle bande-annonce. Le jeu d'horreur nous plongera pour rappel dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, dans la peau d'un jeune soldat allemand.

Clairement, les soldats du camp adverse seront le dernier de ses soucis dans Ad Infinitum, le titre est un survival-horror psychologique et le scénario sera évidemment très important, c'est d'ailleurs le thème de la vidéo ci-dessus diffusée à l'occasion du Fearfest 2023, et les développeurs font un petit point sur l'histoire du jeu :

Dans cette expérience d’horreur psychologique, l’histoire est un élément central du jeu. A mi-chemin entre révélations et questionnements, ce nouveau trailer partage quelques informations… à moins qu’il ne vienne planter de nouvelles interrogations dans la tête des joueurs : Qui sont ces nouveaux personnages présents dans le trailer ? Traversez-vous les horreurs et la futilité de la guerre ou le vide inquiétant de la maison familiale ? Toute cette histoire est-elle réelle ou un simple cauchemar ? Qui est ce fantôme qui semble errer dans la maison ? Pourquoi cette femme semble paniquée ? Au fur et à mesure de son avancée dans l’histoire, le joueur trouvera des réponses à toutes ces interrogations et comprendra enfin l’histoire de cette famille allemande dont le destin a été scellé par la Grande Guerre.