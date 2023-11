Adept : ce jeu inspiré de Portal refusé par Nintendo

En 2007 sortait Portal, un jeu de réflexion novateur développé par Valve et qui est rapidement devenu ultra populaire. La même année sortait Metroid Prime 3, Retro Studios pouvait souffler un peu, mais le concepteur Paul Tozour avait déjà un prototype sous le coude pour la GameCube, très inspiré par Portal.

Ce prototype, c'était Adept, un jeu de réflexion à la première personne avec des cylindres bénéficiant de plusieurs capacités, comme celles de téléporter ou de repousser des objets. Les joueurs devaient placer différents cylindres pour résoudre des énigmes mais également se lancer dans des combats. DidYouKnowGaming dévoile des images de gameplay inédites d'Adept, et raconte surtout la suite dès évènements.

Paul Tozour est allé proposer Adept à Kensuke Tanabe, producteur des Metroid Prime chez Nintendo, mais ce dernier a refusé le projet, n'y voyant pas son potentiel et ne connaissant pas encore Portal. Paul Tozour explique que Nintendo Japan est très refermé sur lui-même, n'aimant pas créer des jeux qu'il n'a pas inventé. Pire encore, il a voulu offrir une copie de Portal à Kensuke Tanabe pour que celui-ci découvre le titre de Valve et revoit son jugement sur Adept, mais il a refusé le jeu, la politique interne interdisant les cadeaux.

DidYouKnowGaming remet également en lumière d'autres jeux annulés par Retro Studios et Nintendo, comme Raven Blade, un RPG trop ambitieux pour la GameCube, ou encore Metaforce, transformé au fil de son développement pour devenir... Metroid Prime, sur une idée de Shigeru Miyamoto.

Kensuke Tanabe et Retro Studios développement pour rappel actuellement Metroid Prime 4, dévoilé à l'E3 2017. La conception avait alors été confirmée à un autre studio, mais l'équipe d'origine a rebooté le projet en 2019, et depuis, les fans attendent. Nous avons quand même eu droit à Metroid Prime Remastered, disponible à partir de 39,49 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.