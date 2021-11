AGAINST : bande-annonce endiablée et période de sortie pour ce shooter rythmique et sombre sur PC VR !

Les jeux de rythme ont souvent la cote en réalité virtuelle et certains se sont même élevés au rang d'icônes. Et pour cause, découper des cubes en musique avec Beat Saber, donner des coups de poing dans FitXR ou encore tirer sur des ennemis en rythme avec Pistol Whip, ça défoule, ça file la banane et votre cœur vous remercie ! AGAINST, du studio Joy Way derrière le jeu Stride (le test est disponible ici), entend bien leur faire de l'ombre grâce à son univers fantasmagorique et sordide, et de nouvelles mécaniques de jeu. L'histoire prend pour toile de fond les rues sombres et ravagées par la criminalité du New York des années 30. Vous y incarnez un détective au cours de son enquête le confrontant au Dr. Vice, un scientifique ayant visiblement mal tourné. Mais bien évidemment, tout ne sera pas simple, puisque de nombreux ennemis ou créatures au style cauchemardesque tenteront de vous barrer la route. Dans AGAINST, vous troquerez votre loupe et votre pipe pour des outils d'investigation un peu plus... létaux. Avec à votre disposition une épée, des poings américains, des armes de jet, à feu ou encore un fouet, les interrogatoires s'annoncent musclés !

Ce sera donc en rythme sur des musiques féroces et endiablées, et au travers de sept niveaux jouables en trois difficultés possédant chacun leur propre identité que vous allez devoir vous défaire de vos ennemis pour avancer dans votre enquête. Cependant, là où AGAINST se démarque, c'est bien par sa verticalité puisqu'il emprunte une partie du principe de locomotion de Stride, avec des sauts, de l'escalade ou de la course sur les murs. Avec un gameplay déjà brutal et orienté parkour, AGAINST s'annonce sacrément dynamique et défoulant ! S'il reprend les mécaniques de tranchage et de tir de Pistol Whip, il apporte avec lui un système permettant de ramasser une arme à la volée lorsqu'elle apparaît, ce qui permet de varier le gameplay en cours de niveau si le joueur le souhaite. L'histoire terrifiante du Dr. Vice sera quant à elle distillée à travers des cinématiques façon bandes dessinées, pleines de couleurs estompées et d'ombres effrayantes. Le dernier-né du studio Joy Way s'annonce comme un sérieux concurrent aux jeux rythmiques occupant déjà le devant de la scène ; nous avons hâte de poser nos mains dessus.



AGAINST est prévu sur Steam cet hiver 2021/2022. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.