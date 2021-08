Pistol Whip : imposez votre Style en santiags dans la prochaine campagne gratuite Smoke & Thunder !

Le studio Cloudhead Games derrière le FPS rythmique endiablé Pistol Whip vient récemment de dévoiler sa prochaine mise à jour gratuite Smoke & Thunder. Cette nouvelle aventure en cinq scènes promet de l'action non-stop dans l'univers du Far West avec de nouvelles armes, une bonne quantité de hors-la-loi, des chevaux, des barils explosifs, un nouveau boss, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu. Et la musique dans tout ça ? Le studio assure encore de ce côté-là, avec de nouveaux titres bien partis pour nous ambiancer lors de chacun de nos tirs. Au menu : des morceaux de The Heavy, Black Pistol Fire, Bones UK, Devora et un morceau original jamais entendu de Magic Sword.

Ce n'est pas tout, puisque le fameux Style System dont nous parlions dans un précédent article, véritable bac à sable pour les joueurs, sera également de la partie ! Il permettra des combinaisons de gameplay ou de difficulté toutes plus folles les unes que les autres, grâce aux nombreux modificateurs de style. Qui n'a jamais voulu se battre avec le célèbre crayon de John Wick contre des ennemis à grosse tête possédant une puissance de feu décuplée ? La rejouabilité s'annonce excellente, le gameplay toujours plus intense et, bien évidemment, chaque combinaison pourra être partagée avec la communauté pour toujours plus de scoring. Toute cette dose de fun sortira le 12 août prochain.



Cependant, aussi cool soit cette mise à jour, elle s'accompagnera d'une hausse de prix trois jours plus tard, le 15 août. Cette majoration d'environ 5 € permettra d'aider les développeurs à continuer à produire du contenu gratuit de qualité, de nouvelles campagnes, avec un Style System toujours plus... stylé. Le studio encourage dès à présent les joueurs n'ayant pas encore franchi le pas à acheter le jeu avant son augmentation. Mais que les possesseurs d'une copie se rassurent, la hausse de prix ne s'appliquera qu'aux futurs acheteurs.



Pour rappel Pistol Whip est disponible sur Oculus Quest, SteamVR, Rift et PSVR.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.