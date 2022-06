Pistol Whip : les dernières nouveautés disponibles dans la mise à jour Contracts sont plutôt sympathiques !

La dernière mise à jour de Pistol Whip permet à tous les heureux possesseurs du FPS édité par Cloudhead Games de bénéficier de nouveaux contenus. Comme nous vous l’indiquions dans notre article du 14 juin dernier, cette mise à jour comprend de nouvelles armes (Tonfa, Sai, Kama et Chakram), des modificateurs (le doublement/la diminution de moitié de la vitesse des balles ennemies et un mode permettant de doubler la résistance de l’armure du joueur) ainsi qu’un nouveau mode de jeu. Nommée « mise à jour des contrats », elle propose aux joueurs de se lancer dans des missions jouables pendant une durée limitée, avec des scénarios inédits et des règles spécifiques.

Ainsi, le « Daily Bounty » ne comporte qu’une seule scène qui changera tous les jours. Le « Weekly Raid » est une mission comportant plusieurs arènes, renouvelées de façon hebdomadaire, et le « Monthly Ultimatum » permet aux joueurs d’enchaîner cinq niveaux consécutifs : il sera mis à jour au début de chaque mois. Pour mener à bien vos différents contrats, vous devrez utiliser les armes et les modificateurs mis à votre disposition. Vous aurez la possibilité de tenter votre chance autant de fois que vous le souhaitez afin d’améliorer votre score, et chaque contrat est accompagné d’un classement en ligne.

Jeu de tir rythmique dont l’esthétique est librement inspirée d’Equilibrium (film culte avec Christian Bale) et de John Wick, Pistol Whip avait considérablement marqué les esprits lors de sa sortie en 2019. Mélange d’action, de tir et de jeu de rythme, il permet de voyager au cœur de différentes saynètes qui se déroulent dans des environnements très divers, au son de musiques survitaminées. Grâce à des mises à jour régulières, le titre s’est imposé comme un incontournable pour les amateurs de FPS et de réalité virtuelle. Pour rappel, Pistol Whip est disponible sur PC VR, Meta Quest et Playstation VR.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.