Pistol Whip : il sera bientôt possible de modder le jeu

Le shooter rythmique le plus célèbre de la VR va encore élargir le champ des possibles. Le studio Cloudhead confirme sa volonté de prendre en charge le modding dans Pistol Whip. Inspiré par des films d’action vénérés comme John Wick et Equilibrium, il harmonise élégamment l’énergie battante d’un jeu de rythme avec un gameplay explosif de jeu de tir à la première personne. Voyagez à travers un enfer cinématographique alimenté par une bande sonore vertigineuse pour devenir le héros d’action ultime.

Le titre a connu de nombreuses mises à jour, telles que des campagnes, de la personnalisation, une mise à jour du Style System, l'arrivée du mode Party, de nouvelles skins et scènes inédites. Pour le parfaire, il manquait néanmoins cette chose que les joueurs demandent depuis longtemps... le modding, afin de modifier encore et encore le jeu, créer de nouvelles scènes, etc.

Le studio n'est pas insensible aux requêtes des joueurs, c'est donc par le biais de son blog qu'il s'est exprimé sur le sujet.

Nous vous avons entendu, haut et fort – et la prise en charge du modding pour Pistol Whip est quelque chose que notre équipe veut autant que nos joueurs ! Contrairement à beaucoup d’autres jeux d’action-rythme sur le marché de la réalité virtuelle, Pistol Whip et ses niveaux sont de nature assez complexe. Alors qu’avec d’autres jeux, vous pouvez facilement entrer vos propres rythmes, l’expérience, l’environnement reste en grande partie le même. Les niveaux de Pistol Whip sont des mondes conçus sur mesure du début à la fin et nous construisons les outils pour rendre ce processus plus accessible.

Aucune date n'a été donnée, mais la machine est lancée !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.