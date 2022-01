Airoheart : le Zelda-like rétro se trouve un éditeur

Pixel Heart Studio avait lancé fin 2020 une campagne de financement participatif pour produire Airoheart, un jeu de rôle et d'aventure inspiré de The Legend of Zelda: A Link to the Past, titre phare de la Super Nintendo. Le jeu avait alors récolté plus de 28 000 dollars, et il est attendu cette année sur PC et Mac.

Et Pixel Heart Studio vient d'annoncer cette semaine un partenariat avec SOEDESCO pour éditer Airoheart. Le studio, qui a déjà un riche catalogue, se chargera donc de distribuer le jeu lorsqu'il sera terminé, d'abord sur ordinateurs, mais les développeurs comptent proposer par la suite des portages sur PlayStation, Xbox et Switch.

Airoheart s'inspire de The Legend of Zelda: A Link to the Past, avec des énigmes, de la plateforme et des combats en temps réel, son scénario fera quant à lui écho aux Final Fantasy de Squaresoft, avec une histoire profonde et émouvante. Un voyage plein de nostalgie qui devrait donc débuter dans les prochains mois.