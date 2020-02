Alien : Cliff Bleszinski a failli développer un jeu pour la Fox

Décidément, Cliff Bleszinski aime ressasser le passé, même s'il a quitté l'industrie vidéoludique à la fermeture de Boss Key Productions. Il y a quelques jours, il était revenu sur l'une des raisons de l'échec de LawBreakers, et il revient déjà à la charge sur Twitter en parlant d'un projet avorté.

Comme le dévoile Cliff Bleszinski donc, Boss Key Productions était avant sa fermeture en discussion avec la Fox pour développer un jeu de tir à la première personne basé sur la franchise Alien. Le titre se serait déroulé à la suite du second film, Aliens, avec un scénario alternatif à la saga où Newt serait toujours en vie. Le joueur aurait incarné la jeune femme quelques années après Aliens, pour se rendre sur Terre, dans une infrastructure tenue par Weyland-Yutani visant à explorer militairement les xénomorphes, et inspirée de Black Mesa (Half-Life). Ellen Ripley aurait également été de la partie, Cliif Bleszinski la comparant à Cortana (Halo) ou Anya Stroud (Gears of War), celle-ci n'était là que pour aider Newt dans sa quête. Et bien évidemment, un androïde aurait été présent, dénommé Casey en référence à la poupée de Newt dans Aliens.

Mais voilà, Boss Key Productions n'a pas rencontré le succès escompté avec LawBreakers et Radical Heights, et de toute façon, Disney a racheté la Fox dans la foulée, ce qui a coupé court aux discussions. Mais après le carton d'Alien: Isolation par Creative Assembly et SEGA, retrouver les xénomorphes dans un FPS nerveux et bourrin comme sait si bien le faire Cliff Bleszinski aurait été intéressant.