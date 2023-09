Amazon Prime Gaming : les 7 jeux offerts d'octobre 2023 dévoilés, l'horreur sera omniprésente

Après un mois de septembre déjà bien rempli, les abonnés Amazon Prime vont pouvoir encore se faire plaisir en octobre et même avoir peur ou au moins frissonner, car les 7 jeux qu'il sera possible de récupérer tout au long du mois sentiront bon Halloween et l'épouvante. En tête, nous retrouvons Ghostwire: Tokyo, finalement paru au printemps sur Xbox Series X|S avec au passage une grosse mise à jour gratuite. Les joueurs de League of Legends vont eux être gâtés avec différents contenus in-game, tout comme ceux de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty et bien d'autres.

Retour à Night City avec du contenu en jeu pour Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Pour célébrer le lancement de Phantom Liberty, la très attendue extension de Cyberpunk 2077, Prime Gaming lance une série d'offres de contenu en jeu pour les membres Prime. Disponible dès maintenant, les abonnés peuvent récupérer la mitraillette intelligente Chesapeake. D'autres contenus seront offerts sur Cyberpunk 2077: Phantom Liberty pour les membres dans les mois à venir, alors restez à l'affût pour ne rien rater ! Par ailleurs, n'oubliez pas de suivre Crown sur Twitch ce samedi 30 septembre à 22h00 pour un évènement très spécial Cyberpunk 2077 : LORE. Prime Gaming offre une fois de plus du contenu en jeu pour League of Legends au mois d'octobre Ce mois-ci, les membres Prime peuvent obtenir du nouveau contenu dans League of Legends et faire valoir leurs talents dans l'arène en combat à 5 contre 5. Les joueurs doivent combiner stratégie d'équipe et maîtrise du combat en solo afin de se frayer un chemin à travers la carte pour détruire le Nexus ennemi. Du 4 octobre au 2 novembre, les membres Amazon Prime peuvent obtenir l'emote Expérimentation. À partir du 18 octobre, les membres d'Amazon Prime pourront récupérer le Prime Gaming Bundle, qui comprend les éléments suivants : 1 skin mystère permanente ; 1 Champion permanent ; 30 jours de boost d'XP ; 350 Riot Points ; 1 skin de balise Mystère ; 2 Fragments d'Éternel de Série 1 ; 200 Essences Oranges.

1 Champion permanent ;

30 jours de boost d'XP ;

350 Riot Points ;

1 skin de balise Mystère ;

2 Fragments d'Éternel de Série 1 ;

LES JEUX GRATUITS D'OCTOBRE 2023 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois d'octobre, le premier jeu pouvant être réclamé dès le 5 octobre ! L'offre de ce mois-ci comprend Ghostwire : Tokyo, qui emmène les joueurs dans une ville fantôme, tandis que Monster Prom 2 : Monster Camp encourage les joueurs à trouver l'amour de leur vie de monstre. Revenez tous les jeudis pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur gaming.amazon.com. 5 octobre - GRUNND (Amazon Games App) - Dans un royaume cauchemardesque sur le thème d'Halloween, les joueurs doivent naviguer dans des environnements inquiétants, résoudre des énigmes sinistres et affronter des créatures terrifiantes.

5 octobre - Ghostwire: Tokyo (Epic Games Store) - Au coeur d'un Tokyo fantomatique, causé par des forces surnaturelles mortelles ayant fait disparaître la population en un instant, les joueurs devront affronter l'inconnu. Ils auront à leur disposition un arsenal de capacités élémentaires, très efficace contre les esprits, afin de découvrir la sombre vérité derrière tout ça.

12 octobre - The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition (code GOG) - Au sein d'une école abandonnée peuplée d'esprits vengeurs et de créatures grotesques, les joueurs doivent affronter des horreurs et mettre au grand jour les sombres secrets de l'école.

12 octobre - Monster Prom 2: Monster Camp (code GOG) - Dans ce simulateur de rencontres loufoque sur le thème d'Halloween se passant dans un camp de vacances, les joueurs naviguent dans le monde de la romance entre humour et monstres.

19 octobre - The Textorcist (code GOG) - Dans un monde inspiré d'Halloween, le joueur incarne un exorciste professionnel, qui, dans un mélange de compétences dactylographiques et d'horreur surnaturelle, affronte des forces démoniaques. Un récit sinistre pour une expérience de jeu en vue du dessus unique et captivante.

19 octobre - Golden Light (Epic Games Store) - Ce jeu indépendant offre aux joueurs une expérience glaçante dans un monde surréaliste. Rendez-vous pour un voyage rempli de mystères troublants et de rencontres bizarres.

- Ce jeu indépendant offre aux joueurs une expérience glaçante dans un monde surréaliste. Rendez-vous pour un voyage rempli de mystères troublants et de rencontres bizarres. 26 octobre - Super Adventure Hand (Amazon Games App) - Armés d'une main magique, les joueurs se lancent dans un voyage épique au milieu d'énigmes envoûtantes et de paysages enchanteurs. Calendrier d'octobre 2023 Les nouveautés du mois comprennent notamment du contenu pour Dead Island 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, World of Tanks, World of Warcraft et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. 1er OCTOBRE Dead Island 2 - ‘From Dusk' Jacob: Plaid Perfect Skin

3 OCTOBRE Asphalt 9: Legends - Halloween Pack

4 OCTOBRE Dead by Daylight - 400K Bloodpoints

4 OCTOBRE Fall Guys - Cat Bear Bundle

4 OCTOBRE League of Legends - Experimentation Emote

5 OCTOBRE Ghostwire: Tokyo [Epic Games Store]

5 OCTOBRE GRUNND [Amazon Games App]

5 OCTOBRE Teamfight Tactics - 120 Treasure Tokens

5 OCTOBRE Warframe - Necramech Iridos Skin

9 OCTOBRE PUBG Mobile - Lion Champion

9 OCTOBRE Time Princess - Chummy Affinity Pack

10 OCTOBRE Guild Wars 2 - Pirate Cosmetic Bundle

10 OCTOBRE Roblox - TBA content

10 OCTOBRE RuneScape - Umbrand Vagabond Knight

11 OCTOBRE My Pet Hooligan - Skateboard Skin

11 OCTOBRE Star Trek: Timelines - Premium Crew Package

12 OCTOBRE Diablo IV - TBA content

12 OCTOBRE Monster Prom 2: Monster Camp [GOG Code]

12 OCTOBRE PUBG: BATTLEGROUNDS - Chicken Dinner Booster Pack

12 OCTOBRE The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition [GOG Code]

16 OCTOBRE Pokémon GO - TBA content

17 OCTOBRE League of Legends: Wild Rift - Random Champion Pose Chest

17 OCTOBRE Shadow Fight 3 - 1 Unique Fighting Style and 1 Segmentary Sword

18 OCTOBRE Hearthstone - 3 Standard Card Pack

18 OCTOBRE League of Legends - Prime Gaming Capsule

18 OCTOBRE World of Tanks - North Pole Explorer

19 OCTOBRE Golden Light [Epic Games Store]

19 OCTOBRE Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest and Epic Wildcard

19 OCTOBRE Overwatch 2 - 5 Tier Skips

19 OCTOBRE The Textorcist [GOG Code]

23 OCTOBRE RAID: Shadow Legends - Epic Shadowkin Champion, Burangiri

23 OCTOBRE Time Princess - Luxuriance Diamond Pack

24 OCTOBRE Paladins - Full Moon Viktor: Viktor Skin

24 OCTOBRE SMITE - Chiron Skin

24 OCTOBRE World of Warcraft - TBA content

26 OCTOBRE Call of Duty: Mobile - TBA content

26 OCTOBRE Call of Duty: Warzone and Modern Warfare 2 - TBA content

26 OCTOBRE Super Adventure Hand [Amazon Games App]

Pour profiter de tous ces contenus, ainsi que de tous les autres services d'Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à partir de 6,99 € au mois, un an d'abonnement coûtant 69,90 €.

