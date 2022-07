Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en juillet 2022 dévoilés

Amazon Prime Gaming nous gâte plus que jamais en ce moment. Alors qu'une vingtaine de productions indépendantes peuvent être récupérées jusqu'au Prime Day, qui lui permettra de récupérer 6 gros jeux estampillés Electronic Arts ou Star Wars, il propose en parallèle ses habituelles offres mensuelles.

Bon, forcément, elles sont moindres, mais à compter de ce vendredi 1er juillet, vous pouvez mettre la main sur Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic et Fell Seal: Arbiter's Mark. Et comme toujours, plusieurs bonus seront proposés pour des titres de la trempe de Pokémon GO ou GTA Online.

- Vite ! Le Dr Fred a kidnappé Sandy et s'apprête à faire des expériences sur son cerveau ! Accompagnez Dave et ses amis dans leur course pour sauver Sandy avant qu'elle ne fasse don de son cerveau au Dr Fred. Mettez votre propre cerveau à l'épreuve pour résoudre les nombreux mystères de Maniac Mansion ! Suzerain - Incarnez le président Rayne dans ce RPG textuel, où les joueurs doivent diriger la nation de Sordland à travers une guerre imminente, une corruption enracinée, une crise économique, des réformes, et bien plus encore, le tout au cours du premier mandat du joueur.

- Incarnez le président Rayne dans ce RPG textuel, où les joueurs doivent diriger la nation de Sordland à travers une guerre imminente, une corruption enracinée, une crise économique, des réformes, et bien plus encore, le tout au cours du premier mandat du joueur. Fishing: North Atlantic – Découvrez le monde majestueux de la Nouvelle-Écosse canadienne tout en admirant la grande diversité de la vie océanique. Cherchez de l'or dans l'océan avec des bateaux de pêche améliorables et divers équipements de pêche, tout en progressant dans votre carrière de pêcheur et en explorant l'Atlantique Nord.

Vous pouvez comme toujours vous abonner à Amazon Prime et profiter de toutes les offres Prime Gaming et plus encore pour 5,99 € par mois ou 49,90 € par an.

