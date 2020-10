AMD Radeon RX 6000 Series : date, prix et descriptif technique pour les Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT !

NVIDIA a dégainé le premier en dévoilant en premier ses cartes graphiques next-gen, les RTX 3070, 3080 et 3090. Mais alors qu'il est compliqué de mettre la main sur ces bijoux de technologie faute de stock, AMD réplique en introduisant sa gamme Radeon RX 6000. Au programme, trois fers de lance : les AMD Radeon RX 6800, AMD Radeon RX 6800 XT et AMD Radeon RX 6900 XT, qui jouiront de l'architecture gaming AMD RDNA 2, du DirectX Raytracing et de plein d'outils et logiciels pour booster les performances.

Pour le laïus technique officiel, ça se passe ci-dessous, et pour les images, c'est en page suivante.

La gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 bénéficie de l’architecture révolutionnaire AMD RDNA 2 qui constitue une nouvelle base pour les consoles de nouvelle génération, les PC, les ordinateurs portables et les périphériques mobiles. Pensée pour proposer une combinaison optimale entre performance et efficacité énergétique, l’architecture gaming AMD RDNA 2 offre des performances deux fois supérieures dans une sélection de jeux. C'est notamment le cas en comparant la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT face à la carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT bénéficiant de l’architecture AMD RDNA. La carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT offre un rapport performance par watt 54 % supérieur face à la Radeon RX 5700 XT qui utilise la même technologie de fabrication en 7nm. L’architecture AMD RDNA 2 développe un certain nombre d’innovations avec notamment des technologies avancées d’économie d’énergie s’appliquant aux unités de calcul haute performance. En résulte, une efficacité énergétique améliorée jusqu’à 3 0% par cycle et par unité de calcul, ainsi qu’un design permettant des fréquences boost 30 % supérieures dans la même enveloppe énergétique. La nouvelle technologie AMD Infinity Cache offre une bande passante par watt jusqu’à 2,4X supérieure comparativement aux designs basés sur l’architecture AMD RDNA en GDDR6. « Notre annonce est la concrétisation d'années de recherche et de développement pour proposer le meilleur des solutions graphiques AMD Radeon à destination des marchés gaming pour les utilisateurs enthousiastes. Il s’agit d’une évolution majeure du jeu sur PC » a pu dire Scott Herkelman, corporate vice president et general manager, Graphics Business Unit AMD. « Les nouvelles cartes graphiques AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT proposent des performances de premier plan en 4K et en 1440p dans les titres AAA offrant de nouveaux niveaux d’immersion avec des visuels époustouflants et des fonctions offrant la meilleure des expériences gaming. J’ai hâte que les joueurs puissent profiter de ces incroyables nouvelles cartes graphiques. » Performances de pointe, visuels épatants et expériences de jeu incroyables La gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 prend en charge la technologie PCIe 4.0 pour une bande passante élevée et s’appuie sur 16 Go de mémoire GDDR6 pour animer les charges 4K les plus exigeantes d’aujourd’hui et de demain. Les fonctions et capacités clés s’établissent comme suit : Performances incroyables AMD Infinity Cache : cache de données de dernier niveau à haute performance parfait pour le gaming 4K et en 1440p avec le plus haut niveau de détail. 128 Mo de cache on-die pour réduire drastiquement les temps de latence et la consommation énergétique et offrir les meilleures performances en jeu face aux architectures traditionnelles.

AMD Smart Access Memory : il s'agit ici d'une fonctionnalité exclusive aux systèmes dotés d'un processeur AMD Ryzen 5000, d'une carte mère AMD B550 et X570 ainsi que d'une carte graphique Radeon RX 6000. Les processeurs AMD Ryzen bénéficient d'un accès plus important à la mémoire graphique GDDR6, accélérant de fait les traitements CPU. Le résultat est un gain de performances de 13 % sur une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT dans Forza Horizon 4 en 4K avec le nouveau Rage Mode des réglages overclocking en un clic.

Conception pour des boîtiers standards : avec une longueur de 267mm et des connecteurs 8 broches 2x8 standards, les cartes sont conçues pour opérer avec les alimentations actuelles de 650/750W de sorte que les joueurs puissent facilement mettre à jour leur configuration, qu'il s'agisse d'un PC de petite ou grande taille sans coût additionnel. Visuels criant de réalisme Prise en charge DirectX 12 Ultimate : propose un puissant mélange d'effets raytracing, de calcul et de rastérisation comme DirectX Raytracing (DXR) et le Variable Rate Shading, pour emmener les jeux vers un nouveau niveau de réalisme.

DirectX Raytracing (DXR) : en ajoutant un moteur haute performance d'accélération des rayons (fixed function) à chaque unité de calcul, les cartes graphiques AMD RDNA 2 sont optimisées pour proposer un réalisme temps réel pour l'éclairage, les ombres et les reflets avec DXR. En association avec AMD FidelityFX, qui autorise le rendu hybride, les développeurs peuvent combiner effets rastérisés et raytracing pour un équilibre parfait entre qualité d'image et performance.

AMD FidelityFX : cette boîte à outils open-source s'adresse aux développeurs de jeux et est disponible sur AMD GPUOpen. Elle comporte un arsenal d'effets d'éclairage, d'ombrage et de reflets qui participent à rendre les jeux toujours plus beaux tout en offrant le bon équilibre entre fidélité visuelle et performance.

Variable Rate Shading (VRS) : réduit dynamiquement le taux de shading sur différentes portions d'une image lorsque celles-ci ne nécessitent pas un haut niveau de détail, pour des performances supérieures sans changement perceptible sur la qualité d'image finale. Expérience Gaming supérieure Microsoft DirectStorage : avec la prise en charge future de l'API DirectStorage, il s'agira de proposer des temps de chargement ultra-rapides et des textures haute qualité en éliminant les goulets d'étranglement relatifs aux API tout en réduisant le rôle du CPU.

Préréglages Radeon Software Performance Tuning : des préréglages simples applicables en un clic dans les pilotes Radeon aident les joueurs à tirer le maximum de leur carte graphique. Les préréglages intègrent le nouveau Rage Mode pour un overclocking stable qui tire profit de la marge disponible afin de proposer des performances de jeu supérieures.

: des préréglages simples applicables en un clic dans les pilotes Radeon aident les joueurs à tirer le maximum de leur carte graphique. Les préréglages intègrent le nouveau Rage Mode pour un overclocking stable qui tire profit de la marge disponible afin de proposer des performances de jeu supérieures. Radeon Anti-Lag : réduit significativement le temps de réponse entre l’entrée et l’affichage pour offrir un avantage concurrentiel à votre gameplay.

Modèle Unité de calcul GDDR6 Fréquences d'horloge (MHz) Fréquence Boost (MHz) Interface mémoire Infinity Cache AMD Radeon RX 6900 XT 80 16 Go 2 015 Jusqu'à 2 250 256 bit 128 Mo AMD Radeon RX 6800 XT 72 16 Go 2 015 Jusqu'à 2 250 256 bit 128 Mo AMD Radeon RX 6800 60 16 Go 1 815 Jusqu'à 2 105 256 bit 128 Mo

À noter que les performances seront montrées en vidéo avec DIRT 5 le 29 octobre, Godfall le 2 novembre, World of Warcraft: Shadowlands le 10 novembre, RiftBreaker le 12 novembre et Far Cry 6 le 17 novembre. Quid des prix et dates de sortie ? Les AMD Radeon RX 6800 et Radeon RX 6800 XT sont prévues pour le 18 novembre au prix de 579 et 649 $ sur le site officiel et chez certains revendeurs, tandis que l'AMD Radeon RX 6900 XT sera proposée le 8 décembre pour 999 $.