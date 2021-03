AMD Radeon RX 6700 XT : officialisation, prix et date de disponibilité !

AMD vient donc tout juste d'annoncer sa nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT dont les performances sont annoncées comme « exceptionnelles en 1440p » par le constructeur. Elle profite du procédé de fabrication en 7 nm avec l’architecture de jeu AMD RNDA 2, possède pas moins de 40 cœurs, 96 Mo de mémoire Infinity Cache à haute performance et 12 Go de mémoire vidéo en GDDR6 pour une consommation de 230 W.

Vous trouverez ci-dessous, les fonctionnalités et spécificités officielles données par le constructeur :

AMD Radeon RX 6700 XT 40 cœurs

Fréquence en jeu 2 424 MHz (boost jusqu'à 2 581 MHz)

96 Mo de cache

230 W

3 ports HDMI 2.1 (4K120 & 8K60)

1 Display Port 1.4

AMD Infinity Cache – 96 Mo de cache de dernier niveau intégré au GPU pour fournir une bande passante jusqu'à 2,5 fois supérieure à consommation équivalente face à des architectures traditionnelles et ainsi offrir des performances supérieures en jeu,

– 96 Mo de cache de dernier niveau intégré au GPU pour fournir une bande passante jusqu'à 2,5 fois supérieure à consommation équivalente face à des architectures traditionnelles et ainsi offrir des performances supérieures en jeu, AMD Smart Access Memory – Offre des niveaux de performances encore supérieurs lorsque l’on couple les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 avec des processeurs AMD Ryzen 5000 et certains Ryzen 3000 sur des cartes-mères AMD 500 Series. Les processeurs AMD Ryzen ont ainsi un accès haute vitesse à la mémoire vidéo GDDR6 ce qui offre des performances jusqu'à 16 % supérieures,

– Offre des niveaux de performances encore supérieurs lorsque l’on couple les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 avec des processeurs AMD Ryzen 5000 et certains Ryzen 3000 sur des cartes-mères AMD 500 Series. Les processeurs AMD Ryzen ont ainsi un accès haute vitesse à la mémoire vidéo GDDR6 ce qui offre des performances jusqu'à 16 % supérieures, 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 à haut débit – Parfait pour répondre à la charge croissante des textures et aux exigences graphiques des jeux actuels notamment lorsqu’on pousse la résolution et les réglages au maximum. Les nouvelles cartes graphiques et leurs 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 permettent aux joueurs de profiter aisément des titres AAA actuels et futurs les plus demandeurs,

– Parfait pour répondre à la charge croissante des textures et aux exigences graphiques des jeux actuels notamment lorsqu’on pousse la résolution et les réglages au maximum. Les nouvelles cartes graphiques et leurs 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 permettent aux joueurs de profiter aisément des titres AAA actuels et futurs les plus demandeurs, AMD FidelityFX – Intégrée au sein de plus de 40 jeux à ce jour, AMD FidelityFX est une boîte à outils d’effets open source à destination des développeurs pour améliorer les visuels. Disponible sur AMD GPUOpen et optimisé pour les cartes graphiques AMD Radeon, la bibliothèque inclut notamment une vaste collection d’effets d’éclairages rastérisés, d’effets d’ombres et de réflexions qui peuvent être intégrés dans les jeux les plus récents, avec un impact minime sur les performances.

– Intégrée au sein de plus de 40 jeux à ce jour, AMD FidelityFX est une boîte à outils d’effets open source à destination des développeurs pour améliorer les visuels. Disponible sur AMD GPUOpen et optimisé pour les cartes graphiques AMD Radeon, la bibliothèque inclut notamment une vaste collection d’effets d’éclairages rastérisés, d’effets d’ombres et de réflexions qui peuvent être intégrés dans les jeux les plus récents, avec un impact minime sur les performances. DirectX Raytracing (DXR) – Les cartes graphiques basées sur l’architecture AMD RDNA 2 sont optimisées pour le traitement en temps réel de l'éclairage et des ombres, sans oublier le réalisme des surfaces réfléchissantes avec DXR pour une expérience de jeu époustouflante. Avec AMD FidelityFX, les développeurs peuvent combiner les effets de rastérisation et ray-tracing pour proposer l’équilibre parfait entre qualité d’image et performances en jeu,

Les cartes graphiques basées sur l’architecture AMD RDNA 2 sont optimisées pour le traitement en temps réel de l'éclairage et des ombres, sans oublier le réalisme des surfaces réfléchissantes avec DXR pour une expérience de jeu époustouflante. Avec AMD FidelityFX, les développeurs peuvent combiner les effets de rastérisation et ray-tracing pour proposer l’équilibre parfait entre qualité d’image et performances en jeu, AMD Radeon Anti-Lag – Prenant désormais en charge l’API DirectX 12, AMD Radeon Anti-Lag minimise le temps de réponse de la saisie à l'affichage, rendant de facto les jeux plus réactifs et offrant un avantage compétitif,

Prenant désormais en charge l’API DirectX 12, AMD Radeon Anti-Lag minimise le temps de réponse de la saisie à l'affichage, rendant de facto les jeux plus réactifs et offrant un avantage compétitif, AMD Radeon Boost – Grâce à la prise en charge du Variable Rate Shading, AMD Radeon Boost offre jusqu’à 27 % d’augmentation des performances pendant les scènes de jeu les plus rapides. Notamment en réduisant de manière dynamique la définition de l’image, ou en variant le taux de shading pour différentes zones d’une image, augmentant les images par seconde et donc la fluidité, ce qui renforce encore la réactivité sans le moindre impact, en pratique, sur la qualité d’image perçue.

AMD annonce aussi plus de 40 constructeurs et OEMs ayant prévu de créer des PC embarquant cette nouvelle carte graphique. Pour le, moment, seul HP a déjà annoncé qu'il mettra à jour ses HP OMEN 25L et 30L en y incluant un combo incluant les cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 XT et les processeurs AMD Ryzen 5000 offrant ainsi les 16 % de puissance supplémentaires grâce à la technologie AMD Smart Access Memory.

Les cartes AMD Radeon RX 6700 XT devraient être disponibles sur le site AMD.com, auprès de partenaires tels que ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE et XFX, ainsi que chez les revendeurs à partir du 18 mars 2021 à un prix recommandé démarrant à 479 $ (hors taxes).