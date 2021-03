Radeon RX 6700 XT : MSI dévoile ses cartes graphiques AMD

Cette semaine, AMD a dévoilé ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6700 XT, un GPU pensé pour le 1440p et qui permettra de profiter des récentes technologies comme le DirectX Raytracing et AMD FidelityFX, qui se retrouveront d'ailleurs notamment dans Resident Evil Village. Et les constructeurs tiers présentent déjà leur gamme de produits.

C'est le cas de MSI qui n'a pas traîné à dévoiler ses Radeon RX 6700 XT. Tous ces modèles sont donc basés sur l'architecture AMD RDNA et sont compatibles avec les technologies évoquées plus haut, sans oublier l'Infinity Cache et le Smart Access Memory 2. Les joueurs retrouveront donc ces GPU dans les gammes Serie Gaming X et Serie Mech, présentées ci-dessous :

SERIE GAMING X : MSI propose cette nouvelle carte RX 6700 XT sous la série GAMING X embarquant le système de refroidissement iconique TWIN FROZR 8. Depuis la précédente génération, la conception à deux ventilateurs a été améliorée avec des TORX FAN 4.0, offrant des pales jointes deux à deux pour focaliser le flux d’air sur le système TWIN FROZR 8. Le dissipateur profite de technologies avancées en aérodynamique et en thermodynamique pour offrir une meilleure dissipation de la chaleur visant à conserver de hautes performances tout au long de l’utilisation. Enfin, le nouveau design de ces séries GAMING X met également l’emphase sur le RGB Mystic Light en apportant quelques touches élégantes, toutes ces zones étant contrôlables et personnalisables grâce à l’utilitaire MSI Dragon Center. SERIE MECH : La série MECH fait son retour au sein du line-up MSI avec la RX 6700 XT. Cette nouvelle version embarque à présent des ventilateurs TORX 3.0. Le design MECH, mettant l’accent sur les performances, assure l’essentiel permettant d’accomplir n’importe quelle tâche sans ralentissements, que ce soit pour du jeu ou de l’usage professionnel. Son système de refroidissement puissant, renforcé avec une backplate en métal brossé participent d'une esthétique industrielle et fait de la série MECH un choix idéal pour n’importe quel PC.

MSI rappelle au passage que ces cartes graphiques seront compatibles avec ses logiciels Afterburner et Dragon Center, mais pour le moment, il ne donne pas de prix. Elles arriveront cependant vers la mi-mars chez les revendeurs habituels. Si vous comptez donner un coup de jeune à votre PC, le processeur AMD Ryzen 7 3700X est à 310 € sur Amazon.