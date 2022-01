Among Us : un costume de Ghostface (Scream) annoncé après des parties entre acteurs

La Paramount met le paquet pour la promotion de Scream, qui vient de sortir cette semaine en salles. Nouveau film d'horreur façon slasher avec le casting original et des nouveaux venus, il met encore une fois en scène Ghostface, tueur au masque blanc déformé et au long couteau rapidement ensanglanté.

Le principe de la franchise de films est simple, tout le monde peut se cacher derrière le masque, surtout des personnages connus des spectateurs. Et cela fait écho à Among Us, où des Imposteurs se cachent parmi les Crewmates pour tous les tuer et saboter leur vaisseau. Paramont Pictures vient donc d'annoncer une collaboration avec InnerSloth, une skin de Ghostface sera prochainement rajoutée dans Among Us, et nous avons déjà un aperçu en toute fin de la vidéo ci-dessus. Autant dire que le joueur qui choisira ce costume sera tout de suite suspect ! Eh oui, les acteurs Jack Quaid et Mason Gooding, au casting de Scream, ont joué quelques parties d'Among Us avec des vidéastes anglophones pour la promotion du film et de ce partenariat.

Aucune date n'a été donnée pour l'arrivée du costume de Ghostface dans Among Us, il faudra patienter encore un peu. Le titre est pour rappel disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, une version en réalité virtuelle pour PS VR, SteamVR et Meta Quest 2 a été annoncée le mois dernier. Vous pouvez retrouver des figurines Among Us à 12,99 € sur Amazon.