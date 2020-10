La banque est aussi en crise dans Animal Crossing

Une chute des taux d’intérêt de la banque de Tom Nook



Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le jeu Animal Crossing, le jeu est très simple : vous êtes catapultés sur une île déserte afin de la coloniser et d'en faire votre petit havre de paix. Bien sûr, il s'agit d'un jeu multijoueur où les joueurs à travers le monde peuvent s'entraider. Tout au long du jeu, vous ferez la rencontre de beaucoup de petits personnages (PNJ) qui vous aideront dans votre tâche.

Le plus connu de tous les PNJ est sans nul doute Tom Nook : un tanuki présent dans toute la série des jeux Animal Crossing. Dans les premiers opus, il tenait le magasin du village, dans Animal Crossing : New Horizons c'est grâce à lui que les joueurs peuvent avancer. En bref, pour rajouter de nouvelles infrastructures dans votre île, il va vous falloir passer par lui.

Par ailleurs, c'est ce petit personnage qui tient la banque de votre île, car dans ce jeu vidéo, mettre votre argent à la banque peut vous rapporter des intérêts. À l'image d'une banque en ligne ou d'une banque traditionnelle, vous allez pouvoir poser votre argent afin de le faire fructifier. C'est d'ailleurs ici que certains joueurs ont eu une mauvaise surprise en apprenant que le taux d'intérêt de la banque de Tom Nook avait largement chuté.

Une chute qui colle à la réalité des établissements financiers





L'entreprise Nintendo n'a jamais communiqué à ce sujet, mais de nombreux experts à travers le monde ont analysé cette tendance en la comparant avec les positions prises par les pays afin de minimiser les dégâts du coronavirus sur les établissements bancaires. Selon ces experts, le but de l'entreprise japonaise était de coller le plus possible à la réalité. En effet, sous ses airs enfantins, le système financier d'Animal Crossing n'a rien à envier à Wall Street : un système basé sur des échanges entre joueurs avec des prix qui montent et qui descendent à la manière de la bourse.