Animal Crossing: New Horizons, les Joy-Con et le dock seront vendus séparément... au Japon

Cette semaine, Nintendo a dévoilé une nouvelle Switch collector aux couleurs d'Animal Crossing: New Horizons. Une très belle machine convoitée par de nombreux joueurs, mais la plupart ont déjà une Switch et il est bien difficile de lâcher 300 €...

Mais au Japon, les Joy-Con et le dock aux couleurs d'Animal Crossing: New Horizons seront vendus à l'unité ! Eh oui, le site nippon de Nintendo affiche ces deux produits, respectivement au prix de 8 228 ¥ (68,42 €) et 6 578 ¥ (54,70 €). Malheureusement, ni la branche nord-américaine ni celle en Europe de Nintendo n'ont annoncé de telles offres en Occident, pour le moment.

Pour rappel, la console collector Animal Crossing: New Horizons est attendue le 20 mars prochain, en même temps que le jeu.