Animal Crossing: New Horizons, les notes de la presse française

Plus que quelques heures avant de mettre la main sur Animal Crossing: New Horizons. En attendant la venue de cette nouvelle aventure dans nos rayons, nos confrères français se sont penchés sur le titre et ont livré leurs impressions. De bons verdicts dans les environs ? Oui, nos amis ont apprécié.

Pour JeuxVideo.com, le jeu offre « un dépaysement par procuration », pour Gameblog, nous avons là « une expérience au demeurant très enrichissante », pour Gamekult, « les objectifs à court et long termes sont plus marqués », et pour Millenium, « Animal Crossing New Horizons est le parfait compagnon pour accéder à une vie de rêve ».

Pour finir, ne loupez pas nos impressions disponibles à la fin de cet article. Rappelons que la date de sortie est fixée au 20 mars 2020.