Animal Crossing: New Horizons, transfert de données, espace de stockage agrandi et évènement de Noël avec la mise à jour d'hiver

Il était le jeu du premier confinement, et a certainement retrouvé sa place dans de nombreux foyers avec le deuxième. Animal Crossing: New Horizons continue de vivre au gré des saisons avec une imminente mise à jour d'hiver, qui vient d'être datée au 19 novembre 2020 par une bande-annonce.

Suite à celle-ci, nous pourrons enfin transférer nos données de sauvegarde d'une Switch à une autre : la marche à suivre est disponible sur le site officiel, à cette adresse. Mais pour résumer, vous pourrez choisir de transférer votre île entière, ou simplement un résident de votre choix, avec son habitation et ses objets. En termes de contenu, vous retrouverez aussi de nouveaux articles à échanger contre des Miles Nook, comme des mimiques ou des coupes de cheveux : l'espace de rangement maximal passera d'ailleurs à 2 400 à cette occasion !

Des évènements vont sinon venir vous occuper ces prochaines semaines. Le Jour du Partage (Thanksgiving, pour les anglophones) aura lieu le 26 novembre avec des ingrédients à réunir pour le chef Dindou, et le 24 décembre, vous pourrez profiter du Jour des Cadeaux pour croiser Rodolphe et distribuer des présents à vos voisins, pour débloquer pourquoi pas un cadeau pour vous mêmes. Rassurez-vous, l'esprit de Noël ne durera pas qu'un jour, car la neige arrivera très bientôt, et vous pourrez acheter des éléments aux couleurs de cette fête du 1er au 25 décembre, avant que des objets du Nouvel An ne soient vendus du 26 au 31.

Une nouvelle mise à jour majeure est d'ores et déjà prévue pour janvier 2021. D'ici là, Animal Crossing: New Horizons est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

