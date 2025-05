Cet excellent Souls-like sous l'océan se paye une édition physique et des vinyles

Depuis le succès critique et commercial des Dark Souls de FromSoftware, de nombreux studios ont tenté l'aventure du Souls-like, souvent en s'y cassant les dents. Rares sont les Action-RPG exigeants à sortir du lot, la plupart lorgnent d'ailleurs du côté de la dark fantasy, ce qui n'a rien d'original. Mais, l'année dernière, Aggro Crab sortait Another Crab's Treasure, un Souls-like qui nous permet d'incarner un bernard-l'hermite sous l'océan. Armé de sa fourchette et de déchets faisant office de bouclier, Kril explore les fonds marins pour retrouver sa coquille. Un titre avec des évaluations « très positives » sur Steam et une moyenne de 78/100 sur Metacritic.

Sorti sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 1 en version numérique uniquement, Another Crab's Treasure va avoir droit à son édition physique grâce à iam8bit et Maximum Entertainment France. Il faudra se contenter, comme souvent, de versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 1 uniquement, avec le jeu sur disque ou cartouche, une affiche sur papier glacé de 30x45 cm arborant Kril en pâte à modeler et la bande originale... au format numérique.

Heureusement, les mélomanes pourront également craquer pour une édition vinyle 2LP de la bande originale d'Another Crab’s Treasure, toujours grâce à iam8bit et Maximum Entertainment France. Des disques écologiques, conçus à partir de matériaux recyclés, avec donc des couleurs aléatoires, rendant chaque édition unique. Nous retrouverons 45 pistes et toujours Kril en pâte à modeler sur la pochette gatefold.

Aucun prix n'est dévoilé pour l'instant. La date de sortie d'Another Crab's Treasure est fixée au 5 septembre 2025 en boîte sur PS5 et Switch 1, tandis que les vinyles seront disponibles dans le courant de l'année. Les précommandes ouvriront bientôt, notamment sur Amazon.