Apex Legends : la répartie et les capacités meurtrières de Rampart présentées en vidéo

D'ici deux jours, les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir les nouveautés de la Saison 6 Propulsion et, comme toujours, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont prévu un lot de vidéos à diffuser en amont. Après avoir découvert Rampart, la nouvelle Légende, au travers d'un trailer cinématique ainsi que ce qui l'a amené à prendre part aux Jeux Apex dans une Histoire des Terres Sauvages, voici sa bande-annonce de gameplay :

Ramya Parak est une maniaque de la gâchette capable d'assurer à ses alliés une bonne protection grâce à son habileté Champ de Force, déployant un muret pour tirer à couvert et qui a comme double avantage de charger les tirs effectués à travers. Sa capacité passive Chargeur modifié lui offre en plus davantage de munitions, une résistance à la chauffe et un rechargement accéléré pour sa mitrailleuse. Enfin, son Ultime place sa fameuse montée sur pied Sheila sur le terrain, permettant à tous les alliés d'en profiter. En plus, elle a une sacrée répartie !

Le lancement de la Saison 6 d'Apex Legends sur PS4, Xbox One et PC est prévu ce mardi 18 août et transformera la carte Bord du Monde en profondeur. Vous pouvez acheter 1 000 Pièces Apex à 9,99 € sur Amazon.