ARK: Ultimate Survivor Edition, le pack avec le jeu et ses extensions bientôt en version physique

ARK: Survival Evolved a eu une longue vie, le jeu de survie de Studio Wildcard est sorti à l'origine en 2015 sur PC en Early Access, il a eu droit à un tas d'optimisations, du contenu gratuit et de nombreuses extensions payantes, qui ont été regroupés dans un gros bundle, déjà disponible en version dématérialisée depuis quelques mois.

Mais si vous n'aimez pas les packs numériques, bonne nouvelle, Studio Wildcard et Koch Media lanceront à la fin d'année ARK: Ultimate Survivor Edition, une édition physique pour PS4 et Xbox One attendue le 19 novembre prochain qui regroupera le jeu de base ARK: Survival Evolved ainsi que les extensions Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et Genesis Part 2. Les développeurs précisent que ces contenus ont été mis à jour et optimisés, rajoutant plus d'une centaine d'heures de jeu.

Si vous voulez simplement le jeu de base, ARK: Survival Evolved est vendu 24,95 € sur Amazon.

