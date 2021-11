ARK: Ultimate Survivor Edition, le jeu et ses extensions sont disponibles en boîte sur PS4 et Xbox

Studio Wildcare et Koch Media l'avaient annoncé en septembre dernier, ils viennent de lancer en version physique ARK: Ultimate Survivor Edition, une édition en boîte qui regroupe le jeu de survie et plusieurs de ses extensions. Les joueurs sur PS4, Xbox One et Xbox Series X peuvent donc se laisser tenter.

Les studios rappellent en détail le contenu d'ARK: Ultimate Survivor Edition, qui inclut donc ARK: Survival Evolved, un jeu de survie dans un monde fantastique avec des dinosaures, ainsi que ses extensions Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et Genesis Part 2, rajoutant une centaine d'heures de jeu supplémentaires d'après les développeurs. Ces derniers précisent au passage que tous les contenus ont été mis à jour et optimisés.

Si vous êtes tentés, vous pouvez retrouver ARK: Ultimate Survivor Edition à 59,90 € chez Leclerc.