BON PLAN : un sublime jeu d'action au Japon féodal en promotion dans son Ultimate Edition sur PS5

Il y a deux ans sortait Trek to Yomi, un jeu d'action à défilement horizontal édité par Devolver Digital, développé par Flying Wild Hog et conçu par Leonard Menchiari. Le titre nous plongeait à l 'époque Japon féodal, aux côtés d'un samouraï solitaire voulant venger la mort de son maître. Un jeu inspiré des films d'Akira Kurosawa avec une très belle direction artistique en noir et blanc.

Si vous étiez passé à côté de ce titre, c'est le moment de vous rattraper, Trek to Yomi est affiché à 24,99 € au lieu de 39,99 € à la Fnac, dans son Ultimate Edition. Celle-ci comprend pour rappel le jeu dans son édition physique PlayStation 5, la bande originale sur CD, un artbook de 104 pages et une boîte collector.

Un périple entre la vie et la mort !



Trek to Yomi est un jeu d'action-aventure cinématique au style unique qui suit l'histoire passionnante d'Hiroki lors de sa chute contre les forces du mal. Suivez son retour héroïque pour tenir sa promesse d'antan, celle de protéger le peuple.

Le jeune épéiste Hiroki a juré à son maître déchu de protéger sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces. Confronté à une tragédie et tenu par son devoir, le samouraï solitaire doit voyager entre la vie et la mort pour se confronter à lui-même et décider de la voie à suivre. Caractéristiques : Une présentation cinématique : entre ses angles de vue époustouflants et ses graphismes saisissants, Trek to Yomi propose une véritable expérience cinématique qui n'est pas sans rappeler les films de samouraï traditionnels.

: entre ses angles de vue époustouflants et ses graphismes saisissants, Trek to Yomi propose une véritable expérience cinématique qui n'est pas sans rappeler les films de samouraï traditionnels. Des combats sophistiqués : faites face à de redoutables épéistes et êtres surnaturels avec un système de combat qui repose sur les armes traditionnelles des samouraïs.

: faites face à de redoutables épéistes et êtres surnaturels avec un système de combat qui repose sur les armes traditionnelles des samouraïs. La naissance d'une mythologie : découvrez l'histoire fascinante de la chute de Hiroki contre les forces du mal et de son retour héroïque pour honorer sa promesse jadis bafouée de sauver et de protéger les gens de son village.

: découvrez l'histoire fascinante de la chute de Hiroki contre les forces du mal et de son retour héroïque pour honorer sa promesse jadis bafouée de sauver et de protéger les gens de son village. Une bande-son envoûtante : les mélodies mémorables du jeu dépeignent avec authenticité l'époque du Japon féodal, tout en servant de toile de fond à l'action palpitante et aux moments sombres de Trek to Yomi. Trek to Yomi: Ultimate Edition PlayStation 5 à 24,99 € au lieu de 39,99 € (- 38 %) à la Fnac