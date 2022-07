MAJ Assassin's Creed Liberation HD bientôt injouable sur Steam même en l'ayant acheté ? Ubisoft le retire de la vente

Depuis quelques semaines, Ubisoft a lancé les festivités entourant les 15 ans sa licence phare Assassin's Creed, partant de l'épisode le plus récent qu'est Valhalla, qui aura droit a encore bien du contenu cette année, pour se terminer en septembre avec l'aventure d'Altaïr et avec à la même période une annonce sur l'avenir de la saga, potentiellement lors de l'Ubisoft Forward. Tout est donc bien dans le meilleur des mondes ? Eh bien non, car des joueurs ont eu une très mauvaise surprise en se rendant sur la page Steam d'Assassin's Creed Liberation HD, le portage du jeu PSVita paru en 2014 sur PC, PS3 et Xbox 360.

Deux messages ont en effet été ajoutés, qui ne font pas plaisir à lire (nous avons traduit le deuxième, étonnement resté en anglais sur la page française...) :

Remarque : à la demande de l’éditeur, Assassin’s Creed Liberation HD n'est plus en vente sur Steam. Remarque : Veuillez noter que ce titre ne sera plus accessible après le 1er septembre 2022.

Eh oui, Assassin's Creed Liberation HD ne peut plus être acheté sur la boutique de Valve et n'apparaît donc plus en effectuant une recherche. S'il n'y avait que ça encore, cela irait, puisqu'il est inclus depuis 2019 dans Assassin's Creed III Remastered. D'ailleurs, l'aventure originale avec Connor avait rapidement été retirée de la vente de la même manière. Sauf que comme vous pouvez le constater sur la page toujours présente du jeu, toujours sur Steam, seul le premier message est présent. Alors quelle différence dans le cas qui nous intéresse maintenant ? Eh bien, même les acheteurs d'Assassin's Creed Liberation HD ne pourront plus y accéder à compter du 1er septembre... C'est beau le tout numérique n'est-ce pas ?

La version Xbox 360 semble de son côté ne plus pouvoir être obtenue si nous en croyons l'étrange indication « Non disponible séparément » sur le Microsoft Store et puisque cela a piqué notre curiosité, nous avons rebranché la PS3 pour savoir ce qu'il en est concernant cette dernière et ce ne fut pas de la tarte pour réussir à nous connecter au PlayStation Store. Il est toujours possible de le télécharger et son Pack Bonus en DLC est encore disponible à la vente (nous avons le jeu donc impossible de voir si c'est aussi le cas).

Pour parcourir les rues de la Nouvelle-Orléans dans la peau d'Aveline, la meilleure option est donc de vous procurer Assassin's Creed III Remastered, dont des versions physiques sont toujours en vente sur Amazon.

Mise à jour : Kotaku a reçu une réponse d'Ubisoft à la suite d'une demande de clarification, que voici :

Ubisoft a précisé dans une déclaration à Kotaku que « les propriétaires actuels de [jeux déclassés] pourront toujours y accéder, y jouer ou les retélécharger. » Cela inclurait Assassin's Creed: Liberation. La société a déclaré que seules les fonctionnalités DLC et en ligne seraient affectées et qu'elle s'efforçait de « mettre à jour ces informations sur toutes les boutiques », mais n'a pas précisé pourquoi le jeu solo était supprimé du magasin de Valve.

À priori, il sera donc toujours possible de retélécharger Assassin's Creed Liberation HD sur Steam même après le 1er septembre, ce qui n'explique pas la différence entre les indications évoquées plus haut. Nous vous tiendrons informés si cette histoire devient plus claire.