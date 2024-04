Assassin's Creed Mirage est jouable gratuitement, c'est le moment de l'essayer

Après une belle fuite concernant Assassin's Creed Codename Red, c'est à nouveau Assassin's Creed Mirage qui fait parler de lui, et ce officiellement. La semaine dernière, le jeu d'Ubisoft Bordeaux a reçu une mise à jour 1.0.8, qui se concentrait sur la correction de bugs. L'éditeur semble désormais vouloir attirer les joueurs qui n'auraient toujours pas franchi le pas de l'achat en proposant de jouer gratuitement à cette production durant quelques jours... mais avec un temps limité bien évidemment.

Assassin's Creed Mirage peut donc être essayé durant deux heures, soit l'occasion de juste découvrir l'introduction et peut-être faire vos premiers pas à Bagdad, depuis ce mardi 16 avril et ce jusqu'au 30 du mois sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La bonne nouvelle, c'est que la progression sera conservée si jamais vous décidez ensuite de vous procurer le jeu, la sauvegarde étant automatique à la fin de cette durée.

Si jamais vous le possédez sur une autre plateforme et l'avez terminé, vous pouvez par exemple lancer une Nouvelle partie+ sur une autre en utilisant vos données. Bon, difficile d'imaginer que cela concernera beaucoup de personnes. Le mode Mort définitive (Permadeath) est aussi sélectionnable et le filtre bleu désaturé donnant une esthétique proche de celle d'Assassin's Creed premier du nom peut être activé.

Enfin, et cela concerne tous les joueurs, il est possible de récupérer gratuitement le costume d'Eivor via Ubisoft Connect, qui vient donc agrandir la garde-robe de Basim.

Assassin's Creed Mirage est actuellement vendu à partir de 29,99 € sur Amazon et à la Fnac, et à 29,00 € chez Cdiscount.

