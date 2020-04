Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft Montréal partage un aperçu de la lame secrète du héros, de premiers détails sur l'équipe de développement

Après 8h de création, l'illustration de BossLogic nous a dévoilé le thème viking d'Assassin's Creed Valhalla, le prochain épisode de la licence dont nous avons encore tout à découvrir. Si son œuvre a été partagée en excellente qualité sur tous les réseaux, le compte Twitter d'Ubisoft Montréal a publié une version un poil différente, comme vous pouvez en juger ci-dessous.

Oui, bien que la tenue et le logo sur la hache ne laissaient pas trop de doute quant à l'appartenance de notre nouveau protagoniste à la Confrérie des Assassins (ou quel que soit son nom à cette époque), la présence d'une lame secrète à son poignet gauche semble bien confirmer ce fait. Cet accessoire iconique qui avait fait sa disparition dans Odyssey au profit de la Lance brisée de Léonidas va donc faire son grand retour, déjà bien plus raffinée que le premier modèle de Darius, mais porté de la même manière que ce dernier avec la lame sur le dessus.

Outre cet élément que nous attendons impatiemment de voir en action dans de premières séquences de gameplay, le message accompagnant l'illustration est tout aussi intéressant. Nous apprenons en effet que pas moins de 15 studios ont travaillé sur Assassin's Creed Valhalla, dont 14 en renfort de l'équipe de Montréal. Et si jamais le terme « Skàl » ne vous est pas familier, il peut se traduire par « santé » afin de porter un toast. Sinon, et bien que cela reste encore à confirmer, entre le partage du teasing et leur interaction, il semblerait que le duo de choc Ashraf Ismail et Darby McDevitt (scénariste) déjà derrière Black Flag soit de retour aux manettes ! D'ailleurs, le profil d'Ashraf mentionnait qu'il est « Directeur créatif sur un jeu non annoncé », plus la peine de chercher lequel. Rappelons également qu'il occupait ce rôle sur Origins, sorti en 2017 et qui a redéfini la saga avec cette approche de RPG en monde ouvert totalement assumée.

Pour en savoir plus au sujet d'Assassin's Creed Valhalla, rendez-vous ce soir pour la première bande-annonce, dont la durée sera de 4 minutes et 1 seconde.

