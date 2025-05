Atomfall dévoile son DLC Wicked Isle, ça arrive très vite

En mars dernier, Rebellion lançait Atomfall, un jeu de tir et de survie à la première personne dans une zone en quarantaine de l'Angleterre, plusieurs années après un incident nucléaire. Un titre qui change pas mal des Sniper Elite, il a rencontré un joli succès grâce à sa présence dans le Game Pass, il compte désormais 2,5 millions de joueurs, mais les développeurs ne vont pas se contenter de ça.

Rebellion a dévoilé cette semaine Wicked Isle, une extension scénarisée d'Atomfall, qui sortira la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Ce DLC rajoutera un nouveau lieu à explorer, des personnages et ennemis inédits, ainsi que de nouvelles armes, compétences, et fins pour le jeu principal. Wicked Isle s'inspire du folk horror et nous emmènera sur Midsummer Island, après avoir parlé à un marin sur la jetée de Wyndham. Ce dernier donnera au joueur une première piste à suivre, afin de découvrir plusieurs fils narratifs.

La date de sortie de Wicked Isle est fixée au 3 juin 2025 dans Atomfall. Le DLC coûtera 19,99 €, les joueurs qui possèdent l'Édition Deluxe ou la Mise à Niveau Deluxe y auront accès sans frais supplémentaires. Vous pouvez acheter le jeu de base à partir de 51,59 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.