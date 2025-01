Atomfall : une longue bande-annonce pour tout savoir du nouveau jeu des créateurs de Sniper Elite

Rebellion enchaîne les projets. Après avoir sorti par surprise Speedball en octobre dernier, il lancera à la fin du mois Sniper Elite: Resistance, un spin-off de sa franchise de jeux de tir et d'infiltration. Mais le développeur a un autre projet plus original en chantier : Atomfall, un jeu d'action et de survie à la première personne, qui s'offre une longue bande-annonce :

Pendant près de huit minutes, Rebellion nous présente en détail Atomfall. Le titre s'inspire du véritable incident de Winscale qui a eu lieu en 1957 en Angleterre. Dans le jeu, la catastrophe a été bien plus grave et une région de quarantaine est toujours présente cinq ans après, avec sa campagne, des vallées, des grottes et même un village. Cependant, la région cache un sombre mystère que les joueurs devront élucider en explorant des camps militaires et des bunkers sous-terrains abandonnés à l'aide d'un détecteur de métaux. Si certains habitants locaux sont amicaux, il faudra également en affronter à l'aide d'un arsenal d'armes à distance et de mêlée.

La date de sortie d'Atomfall est fixée au 27 mars 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 59,99 € sur Amazon et Fnac.