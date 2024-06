Atomfall : les créateurs de Sniper Elite nous emmène dans la campagne anglais sous fond de radioactivitié

C'est lors du Xbox Games Showcase 2024 que Rebellion a dévoilé son prochain jeu. Le studio est déjà bien connu pour les Sniper Elite et ses spin-offs Zombie Army, mais le développeur présente aujourd'hui un titre bien différent, Atomfall. Voici la première bande-annonce, avec déjà du gameplay :

Atomfall sera un jeu de tir à la première personne dans une Grande-Bretagne transformée par une catastrophe nucléaire, en 1957. Le FPS débutera cinq ans après, dans la zone de quarantaine, et fera également la part belle à la survie et nous demandera d'explorer divers environnements, de récupérer des objets, de fabriquer de l'équipement et de troquer des ressources. Les développeurs citent Le Jour des Triffides, Le Prisonnier et Doctor Who comme sources d'inspiration.

Atomfall est attendu en 2025 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € par mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.