Atomfall : du gameplay et des infos pour le prochain jeu de Rebellion (Sniper Elite)

Même si la franchise Sniper Elite va se poursuivre avec un spin-off mettant en scène un nouveau héros, Rebellion Developments veut se diversifier et avait dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2024 Atomfall, un jeu de tir à la première personne en Grande-Bretagne, transformée par une catastrophe nucléaire. Le titre a enfin droit à une vidéo de gameplay et à des informations plus précises :

Atomfall s'inspire d'un véritable incident, l'incendie de Windscale, au nord-ouest de l'Angleterre. En octobre 1957, des combustibles nucléaires prennent feu dans l'un des réacteurs, un incendie heureusement maîtrisé par les ingénieurs, mais dans Atomfall, la catastrophe a été bien plus grave et une zone de quarantaine a été installée. Le jeu se déroule cinq ans plus tard, dans un « décor de carte postale » avec une campagne vallonnée, des vallées, des grottes et un petit village anglais.

Les joueurs vont cependant devoir lever le voile sur le mystère entourant la catastrophe de Windscale en explorant des camps militaires, des bunkers sous-terrains abandonnés et même des ruines païennes, grâce à un détecteur de métaux. Les joueurs rencontreront notamment des « personnages excentriques » et des « organisations cryptiques » dans cette zone de quarantaine, coupée du reste du monde et livrée à elle-même. Certains personnages ne seront pas amicaux, il faudra donc utiliser « un éventail d'armes à distance et de mêlée » pour se défendre.

Atomfall est toujours attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. En attendant, vous pouvez acheter Atomic Heart à partir de 23,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.