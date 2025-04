Atomfall : un premier chiffre de joueurs et un lancement record pour Rebellion

Source: Rebellion et IGN

Source: Rebellion et IGN

La semaine dernière, Rebellion sortait un nouveau jeu vidéo et non, il ne s'agissait pas d'un Sniper Elite ou d'un Zombie Army. Le studio anglais s'est enfin décidé à développer une franchise inédite, fortement inspirée des S.T.A.L.K.E.R. et Fallout. Atomfall nous emmène dans la campagne britannique, après un accident nucléaire.

Moins d'une semaine après le lancement, Rebellion annonce aujourd'hui qu'Atomfall compte déjà 1,5 million de joueurs. Comme le précise le studio à IGN, c'est le lancement le plus réussi pour un jeu du studio depuis sa création, il y a 32 ans. Bon, Rebellion se garde bien de donner le chiffre de ventes réelles, Atomfall est disponible dans le Game Pass, mais d'autres chiffres montrent le succès du titre. 316 000 joueurs ont tué le scientifique dans l'introduction au lieu de le soigner, il y a déjà eux 3,7 millions d'exécutions à la batte de cricket et les joueurs ont mangé 4 millions de pâtés et bu 300 000 tasses de thé.

Atomfall est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 59,64 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.