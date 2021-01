Atomic Heart fait le beau en RTX avec une nouvelle bande-annonce de gameplay

Atomic Heart est attendu depuis de longues années, le titre devait à l'origine débarquer dans le courant de l'année 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais nous sommes désormais au début de 2021, et aucune date de sortie n'a encore été dévoilée. Mundfish publie quand même cette semaine une nouvelle bande-annonce, à admirer en 4K et à 60 fps :

La vidéo en met plein la vue, pour cause, elle est là pour promouvoir la technologie RTX de NVIDIA qui propose pour rappel des reflets et effets lumineux plus réalistes, et ces quelques séquences de gameplay permettent de découvrir le héros, un agent spécial du KGB, usant de ses pouvoirs pour affronter des créatures et autres robots dans une URSS qui est un peu partie en vrac.

Avant de mettre les mains sur Atomic Heart, il faudra encore patienter, le titre est attendu à une date inconnue sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.