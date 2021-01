Auto Chess : l'auto battler en free-to-play disponible sur PS4, avec des bonus pour les abonnés PS+

Dota Underlords, Teamfight Tactics, le mode Battlegrounds de Hearthstone : toutes les grosses licences du jeu tactique se sont mises à l'auto battler ces dernières années. Le genre a été cadré et popularisé par Auto Chess, paru sur PC et mobiles, et désormais paré à s'attaquer aux consoles.

Après un léger report, Auto Chess est enfin disponible sur PS4 en free-to-play depuis ce 27 janvier, permettant à chacun de profiter de cette expérience revisitant les codes des échecs. Le PlayStation Plus n'est pas obligatoire pour jouer en ligne, mais les abonnés auront tout de même des bonus spéciaux pour frimer lors des parties. Et si vous n'êtes pas encore familiers avec le jeu, le responsable marketing de Dragonest Weiming Zhao a fait le point sur ce qu'il propose et a même prodigué des conseils pour bien démarrer via le PlayStation Blog.

Vous êtes aux commandes Pour commencer, les commandes. En jouant sur PlayStation, vous découvrirez une approche unique d’Auto Chess. Grâce un environnement simple, les commandes sont faciles à apprendre. Vous pouvez donc vous concentrer sur le véritable défi : développer et maîtriser votre propre style et votre propre stratégie. Bon, maintenant, accrochez-vous à votre manette. Nous allons plonger dans le monde d’Auto Chess ! Explorez le monde de Rune Vous devrez livrer bataille à travers Rune. Après de nombreuses guerres, les citoyens de Rune jouissent enfin d’une paix relative. Les guerriers de chaque race que vous rencontrerez ont sorti Rune de la sombre période de guerre. Ces mêmes guerriers légendaires seront les pièces d’échecs dont vous disposerez dans votre lutte acharnée pour la victoire dans Auto Chess. Et avec l’arrivée de la Saison 10, une toute nouvelle race fait son entrée sur le champ de bataille : le Pandaman. Trois héros Pandaman rejoindront la bataille dans le but de protéger leur patrie et leur famille. Combattez comme un guerrier Au cours de chaque bataille, vous devrez faire face à 7 adversaires et à des creeps. Vous n’aurez qu’à préserver vos PV tout en éliminant vos adversaires pour remporter la victoire. Et pour y parvenir ? Eh bien, nous allons vous présenter 5 points essentiels pour vous aider à démarrer, notamment les pièces d’échecs, leurs races et classes, la mécanique de formation de base ainsi que l’or, la synergie et les objets. Après ce cours intensif, vous serez d’attaque en un rien de temps !

1. Améliorez les pièces d’échecs Le niveau de départ d’une pièce d’échecs est de 1 étoile. Le niveau le plus élevé est de 3 étoiles. Vous devrez combiner trois pièces d’échecs à 1 étoile pour obtenir une pièce d’échecs à 2 étoiles. Et vous aurez besoin de trois pièces d’échecs à 2 étoiles pour obtenir une pièce d’échecs à 3 étoiles. Chaque mise à niveau améliore la compétence de la pièce en question et vous permet d’ajouter à votre formation une pièce d’échecs plus puissante. Vous pouvez utiliser de l’or pour acheter des pièces d’échecs à améliorer. Il vous est également possible d’utiliser de l’or pour acheter de l’expérience pour le joueur d’échecs, ce qui vous permet de placer davantage de pièces sur le champ de bataille. 2. Activez les synergies En activant les effets bonus de la synergie, vous avez une chance d’obtenir des avantages tactiques. Le secret, c’est d’identifier le bon moment. Vous pouvez choisir de les activer dès le début pour prendre les devants rapidement, ou vous pouvez attendre que l’effet soit encore plus puissant pour changer le cours d’une partie à la dernière minute. Cependant, si ce sont les caractéristiques de votre formation qui vous importent, vous pouvez améliorer une pièce d’échecs pour en faire l’élément clé de votre stratégie. À vous de voir. 3. Procurez-vous les objets Au début du jeu, vous obtiendrez quelques objets basiques qui vous seront utiles dans la bataille. Les creeps lâchent également des objets. Tandis que vous jouez, vous apprendrez à combiner les objets de manière à les améliorer et à les rendre bien plus puissants. N’oubliez pas : dans ce jeu, la stratégie est indispensable, alors prévoyez votre formation et veillez à toujours avoir de l’or et de l’expérience ! 4. Analysez votre formation Pour vous assurer la victoire, vous devrez vous concentrer sur votre formation ainsi que sur celle de vos adversaires. Puisque les pièces d’échecs viennent d’une sélection collective, il peut être difficile de créer votre formation de rêve si votre adversaire adopte la même stratégie. Quelques conseils pour rester en vie : placez vos pièces d’échecs tactiquement, gérez soigneusement votre or et assurez-vous de tirer pleinement parti des manches au cours desquelles vous affrontez des creeps pour obtenir des récompenses supplémentaires. 5. Gérez votre or L’or est aussi rare qu’il est important. Au début du jeu, un certain montant d’or vous est octroyé. Il vous est ensuite possible d’en obtenir davantage grâce aux intérêts, aux séries de victoires ainsi qu’aux séries de défaites. Les intérêts que vous gagnez sont calculés en fonction de l’or qu’il vous reste à la fin de chaque manche, le maximum étant de 5. Les séries de victoires octroient le même taux d’intérêt que les séries de défaites, mais bien sûr, il est toujours plus amusant d’enchaîner les victoires. Contenu exclusif PlayStation Plus Auto Chess n’a pas oublié les membres PlayStation Plus ! L’incroyable (et exclusif) joueur d’échecs Chiyome Mochizuki sera disponible gratuitement sur le PlayStation Store pour tous les membres PlayStation Plus. Et ce n’est pas tout. Lorsque vous vous rendrez sur la boutique en jeu d’Auto Chess, vous découvrirez encore plus de contenu exclusif, comme les joueurs d’échecs Matryoshka et Yi Sun-sin, ainsi que l’échiquier Goblin Workshop. Tout ce contenu sera disponible dès la sortie officielle du jeu, le 27 janvier !

Pour mémoire, l'abonnement PlayStation Plus pour 12 mois coûte 59,99 €.