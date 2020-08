Auto Chess : le jeu phénomène à l'origine des Auto Battler annoncé sur PS4

Lancer un nouveau genre qui sera copié par les plus grands, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est pourtant bien ce qu'a fait Auto Chess, version officielle du populaire mod Dota Auto Chess. Depuis que le projet s'est concrétisé, les Auto Battler pullulent, de Teamfight Tactics à Hearthstone Battlegrounds, avec des succès divers et variés.

Dragonest veut tout de même rendre l'expérience originale accessible au plus grand nombre, et c'est pourquoi, après des versions PC et Android, Auto Chess s'apprête à débarquer sur PS4, comme cela a été confirmé lors du State of Play.

But du jeu

Élaborez votre stratégie et déployez la meilleure armée de pièces d’échecs afin de vaincre les autres joueurs du salon. Constituez votre équipe en choisissant vos pièces dans un pool commun avant d’entrer dans la phase de combat et de les voir s’affronter automatiquement. Chaque partie vous opposera à sept autres joueurs contre lesquels vous devrez défendre votre échiquier. Des pièces évolutives

Avant de constituer votre équipe, vous devrez renforcer vos pièces. Celles-ci sont soumises à une synergie de classe et réparties en trois niveaux (1, 2 ou 3 étoiles). Vous devrez donc les améliorer en suivant la règle générale de “3 pour 1”. Trois pièces à 1 étoile peuvent être combinées en une pièce à 2 étoiles, et trois pièces à 2 étoiles peuvent être combinées en une pièce à 3 étoiles. Choisissez vos pièces préférées dans la boutique et faites monter leur niveau d’étoiles ! Équipes et synergies

Pour vaincre votre adversaire, vous devrez constituer l’équipe la plus efficace. En plus de leur niveau d’étoiles, vos pièces font également l’objet de synergies de classe et de race. Utiliser des pièces d’une même classe ou race active la synergie correspondante et les renforce. À mesure que d’autres pièces entreront sur le champ de bataille, vous pourrez même cumuler les synergies et créer une équipe unique de pièces d’échecs.

Une première bande-annonce montre une interface et des interactions qui semblent assez fades pour un jeu à la manette, mais peut-être que certains trouveront peut-être leur compte à jouer sur console plutôt que sur mobiles. Le portage PlayStation 4 a encore le temps de faire ses preuves : la date de sortie d'Auto Chess est calée au 31 octobre 2020 sur cette plateforme.

Lire aussi : Dota Underlords : un excellent lancement pour l'Auto Chess de Valve