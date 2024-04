Avenir du jeu : Playnance présente PlayBlock Layer-3 sur Arbitrum avec Gelato RaaS

Lancé par Playnance, PlayBlock, un nouveau Layer-3 d’Orbit, est prêt à accueillir plus de dix mille utilisateurs actifs quotidiens dans son écosystème croissant de jeux web3 allant du trading décentralisé, aux sports et aux arcades. La chaîne offrira aux développeurs de jeux de vastes opportunités de marque blanche et des intégrations de plateforme transparentes, tout en éliminant les inconvénients précédemment existants des blockchains, tels que l’obligation pour les utilisateurs de payer pour le gaz. Le lancement officiel de PlayBlock sur le mainnet est prévu pour début avril.

La conception tournée vers l’avenir de PlayBlock permet aux développeurs de jeux d’exercer librement leurs choix de conception tout en restant connectés à la plateforme, simplifiant grandement le processus d’inscription pour les joueurs en offrant un profil universel qui leur permet de transporter leur identité, leurs réalisations et leurs actifs numériques de manière transparente à travers divers jeux de l’écosystème. Le nouveau Layer-3 est prêt à mener la prochaine vague d’adoption de masse du web3, avec un portefeuille en expansion rapide de plus de cent jeux en développement.

“Lancer notre chaîne dédiée est une évolution naturelle de la vision de Playnance en tant que l’une des principales plateformes de jeux web3 peer-to-peer”, a déclaré Roman Levi, CTO de Playnance. “Notre ambition est motivée par l’objectif de combiner les avantages des jeux sur chaîne Web3 avec le plaisir et l’accessibilité des jeux traditionnels, le tout sans la complexité du web3.”

La chaîne PlayBlock, développée en utilisant la technologie de rollup d’Arbitrum Nitro, sera exécutée sur la plateforme RaaS de Gelato qui exploite nativement une suite de services web3 de premier plan tels que Relayers, VRF, Functions, et Account Abstraction, pour répondre aux besoins uniques de l’écosystème PlayBlock. Cela permet aux développeurs de créer un gameplay plus convivial directement sur la blockchain, améliorant ainsi la transparence, l’équité et la propriété des actifs en jeu.

En exploitant la technologie Anytrust d’Arbitrum, la nouvelle chaîne PlayBlock atteint un temps de bloc de 250 ms et une finalité quasi instantanée, capable de traiter des milliers de transactions par seconde. PlayBlock exploite la fonctionnalité de token de gaz natif d’Orbit en introduisant le token PBG destiné à garantir une expérience utilisateur sans gaz. De plus, PlayBlock Layer3 disposera de sa propre stablecoin, USDP, pour éliminer la volatilité et améliorer l’expérience du joueur en garantissant que les paiements de récompenses équitables sont toujours adossés à un dollar.

La chaîne Layer-3 de PlayBlock est conçue pour éliminer le besoin pour les utilisateurs de payer pour le gaz, permettant un gameplay persistant, basé sur des sessions, sans gaz, soutenu par des transactions sponsorisées grâce au Relayer intégré nativement de Gelato. L’intégration élimine le besoin de confirmations fréquentes de portefeuille et d’approbations de transactions, garantissant un gameplay ininterrompu et immersif. PlayBlock disposera d’un portefeuille natif auto-gardien dédié appelé PlayWall, basé sur ERC-4337. Le portefeuille PlayWall vise à rationaliser les processus d’intégration en offrant une connexion sociale transparente et une création de compte.

“Playnance nous a approchés avec une demande de conception d’une plateforme de jeu de bout en bout prenant en charge des milliers de jeux et des millions d’utilisateurs”, a déclaré Hilmar Orth, fondateur de Gelato. “Nous avons développé une infrastructure de rollup entièrement servie, auto-scalable et axée sur le jeu, permettant à Playnance de croître et de se développer à un rythme soutenu, tout en se concentrant sur leur cœur de métier.”

Avec le temps, Playnance se dirigera vers une vision multi-chaîne sur Arbitrum Orbit. Cette transition, dirigée par l’équipe Gelato RaaS, impliquera une mise à l’échelle vers plusieurs chaînes PlayBlock Layer-3s interconnectées horizontalement avec pour mission d’atteindre une évolutivité illimitée et une bande passante accrue pour accueillir une économie de centaines de millions de joueurs. La mise en œuvre comprendra un séquenceur partagé pour une interopérabilité de chaîne en chaîne en douceur.

À propos de Playnance

L’écosystème Playnance fait le pont entre l’expérience traditionnelle du iGaming web2, en mettant les joueurs en premier, en les faisant passer à un monde transparent et sans confiance de Web3 GameFi, en utilisant la technologie blockchain de pointe pour la connexion sociale, les solutions d’auto-garde et un mécanisme de pontage crypto en un clic. Aujourd’hui, l’écosystème Playnance gère plus de 200 000 transactions par jour, pour un total de plus de 450 millions de dollars versés. Son produit phare, le jeu de trading P2P plug-and-play UPVSDOWN, est l’application iGaming Polygon n°1 en termes de volume de transactions.

À propos de Gelato

Gelato est une plateforme de service Ethereum Rollup tout-en-un construite sans limites. Conçus pour être super rapides, incroyablement sécurisés et infiniment évolutifs, les Rollups Gelato permettent à quiconque de construire et de déployer ses chaînes Layer 2 entièrement servies intégrées nativement avec des outils et services Web3 standard de l’industrie, lançant un environnement de développement web3 prêt à la production en un clic.

À propos de la Fondation Arbitrum

La Fondation Arbitrum, fondée en mars 2023, soutient et développe le réseau et la communauté Arbitrum avec une mise à l’échelle sécurisée pour Ethereum. Introduit en mars 2023, Arbitrum Orbit est un chemin sans permission pour lancer des chaînes Orbit L2 et L3 dédiées et personnalisables en utilisant la technologie Arbitrum. Arbitrum Orbit permet des fonctionnalités telles que des tokens de gaz personnalisés, un débit dédié, des permissions personnalisables, l’interopérabilité, et plus encore en tirant parti de sa technologie de mise à l’échelle de blockchain sécurisée, évolutive et rentable. Plus de 25 chaînes Orbit ont été officiellement annoncées, et plus de 50 autres sont en cours de développement actif à ce jour.