Avez-vous vraiment besoin d’un ordinateur pour jouer ?

Jouer sur PC : a-t-on vraiment besoin d’un ordinateur pour les jeux vidéo

Dans un monde devenu très mobile, avez-vous encore besoin d’un ordinateur pour profiter des meilleurs jeux vidéo ? En l’achetant ou en montant votre propre PC Gamer, vous dépensez peut-être une fortune pour une expérience de jeu que vous auriez pu obtenir moins cher autrement. D’autant plus que les développeurs de jeux s’arrangent de plus en plus à ce que leurs titres soient présents sur toutes les plateformes, y compris les consoles et les appareils mobiles.

Les types de jeux les plus populaires dans le monde

Les types de jeu les plus populaires sont : action, simulation, sport et courses. Mais une catégorie en particulier monte de plus en plus : les jeux de casino en ligne.

Jeux de casino en ligne : Jouer pour le plaisir et pour l’argent

De manière assez surprenante, les jeux de casino en ligne reviennent souvent parmi les plus populaires. Il faut dire que cette industrie est très innovante. En effet, de nouveaux casinos arrivent presque tous les jours avec des concepts uniques et des milliers de jeux gratuits. Chaque casino offre des bonus uniques aux nouveaux joueurs (source : https://casinosenligne.com/fr/nouveaux-casinos/). 7 des 30 applications de jeu les plus populaires sur Android sont des casinos en ligne. Sur iOS, c’est plutôt 5 sur 30. Avec les innovations apportées par l’IA dans ce secteur, la popularité grandissante de ce type de jeu pourrait grimper encore plus vite. Enfin, la plupart des joueurs de casino en ligne préfèrent jouer à partir de leur téléphone.

Jeux d’action

En France, les jeux vidéo d’action-aventure sont les plus populaires. Ils arrivent loin devant les jeux de stratégie qui eux sont les plus populaires en Allemagne. Fortnite, PUBG : Battlegrounds et Call of Duty qui comptent parmi les jeux d’action les plus populaires sont tous disponibles sur mobile. Bien sûr, avec un grand écran d’ordinateur, l’expérience de jeu pourrait être bien meilleure. Mais dans le cas où vous avez besoin de jouer pendant quelques minutes entre deux séances de travail, une application mobile est l’idéal. Même GTA possède son application mobile sur Android et iOS.

Les jeux de simulation

Depuis l’an 2000, les Sims ont marqué l’esprit des gamers. Pendant très longtemps, ce jeu qui simule la vie de tous les jours a été considéré comme le meilleur de la catégorie Simulation. Le jeu en est à la 4ᵉ version. EA, l’entreprise qui développe « Les Sims » est au travail pour produire la version 5 avec toujours plus de situations de vie, plus d’univers, plus de possibilités. Les Sims Mobile (The Sims Mobile) est la version de ce jeu pour les appareils mobiles Android et iOS. Actuellement cependant, trois autres jeux de simulation sont devenus ultra-populaires :

· Euro Truck Simulator : Le meilleur si vous aimez les jeux de conduite

· Planet Zoo de Frontier Developments: Pour les amoureux d’animaux et de nature

· Microsoft Flight Simulator : Le meilleur jeu de simulation du moment

Jeux de Sport

Des titres tels que FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA 2K, F1 World Grand Prix et Need for Speed ont tenu des milliards de joueurs devant leurs écrans à travers les années. Ils sont très populaires en Espagne, plus qu’en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Chacun de ces jeux peut être joué sur mobile, sans aucune surprise.

Tendances actuelles sur le marché des jeux vidéo

Les jeux mobiles dominent clairement le marché du jeu. En effet, d’après les chiffres publiés par Statista, les jeux sur mobile représentent 49 % du chiffre d’affaires du marché mondial du jeu vidéo. Les jeux sur console arrivent seconds avec seulement 30 %. À la troisième place, on retrouve les jeux sur PC qui représentent 20 % du marché, avec un chiffre d’affaires de 37,1 milliards de dollars US. Enfin, les jeux sur navigateur comptent pour seulement 1 % du marché.

Les joueurs du monde entier préfèrent donc largement jouer sur leurs téléphones et tablettes. D’ailleurs, lorsque les gens ont leurs téléphones en main, ils préfèrent davantage jouer qu’aller sur les réseaux sociaux.

Pourquoi faut-il acheter un PC pour jouer ?

Il apparaît clairement que peu importe le type de jeux, les meilleurs titres sont disponibles à la fois sur PC et sur mobile. On en retrouve bien entendu également sur consoles. Cependant, certains de vos jeux préférés ne vous offriront leur meilleur qu’à travers une interface PC. C’est le cas d’Alan Wake, Cyberpunk 2077, Resident Evil 4 et surtout Slay The Princess. Par conséquent, si vous en avez les moyens, vous pourriez considérer l’éventualité d’acheter un PC pour jouer.

Bien sûr, il faudra faire attention à choisir les bonnes caractéristiques de CPU, GPU, RAM et taille d’écran. En plus de vous permettre d’accéder à vos jeux préférés, il vous sera utile pour d’autres activités telles que le streaming ou même la création de contenus.